Карта была создана на основании жалоб сельских жителей, передает Informburo.kz.

Народная партия Казахстана представила интерактивную карту сёл, в которых есть проблемы с питьевой водой, сообщает пресс-служба партии.

Карта была создана на основании данных аналитического проекта "Красный автобус", в рамках которого члены партии объезжали регионы страны. Карту продолжат дополнять с помощью поступающих обращений от населения. Посмотреть её можно здесь.

В партии отметили, что в сёлах отсутствуют водоводы и водопроводные сети, а проложенные не работают из-за нарушения технологий, повышенной изношенности труб и отсутствия ремонта.

"Парадокс: есть госпрограммы, государство выделяет деньги, но проблема с водой во многих сёлах не решается. В одном селе – деньги потратили, а водопровод не провели, в другом – проложили новый водопровод, а проблема с водой только усилилась. И таких примеров очень много", – поделился депутат мажилиса от НПК Айбек Паяев.

Сообщения от граждан по проблемам с водой поступают каждый день, говорится в сообщении.

"Мы отметили на карте информацию по всем сёлам, из которых нам поступают жалобы на отсутствие или плохое качество питьевой воды. Надеемся, что она будет полезной нашему правительству и акимам областей, которые не очень любят выезжать в сёла. Если они откроют её, то увидят масштаб проблемы", – добавил депутат.

Представители НПК считают, что карта поможет акиматам проводить работу над ошибками.

"На водоснабжение и водоотведение областям выделяют немалые деньги из бюджета. Государство регулярно тратит миллиарды, но многие сельчане сидят без воды. НПК намерена донести все эти вопросы до Президента страны, направив в ближайшее время соответствующее письмо на его имя", – добавили в сообщении.

Рассказать о проблемах с питьевой водой можно по номеру горячей линии партии: 8 (700) 088-19-17, а также в социальных сетях, используя хэштеги #суқайда #suqaida.