28 декабря 2020 года, около 14.00, 56-летний Сергей ВАРЕНКО, управляя автобусом «Mercedes-Benz» маршрута № 38, на пр. Назарбаева, в 150 метрах от надземного перехода (район ТРЦ "Костанай плаза"), сбил 80-летнюю Жамал Сексенбаеву, которая от полученных травм погибла на месте.

Кадр из видео с места аварии

Как сообщали очевидцеы, пенсионерка переходила дорогу в неположенном месте и не обращала внимания на сигналы водителя

Приговор по этому делу огласили в суде № 2 Костаная в четверг, 9 июля.

- Я сожалею, конечно, что так получилось. Поверьте, ну я же делал все, чтобы этого не произошло! У меня все, - сказал Варенко в последнем слове.

В прениях гособвинитель просил приговорить подсудимого к 1 году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности и лишению прав на управление транспортными средствами на 3 года.

- Сергея Варенко признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 345 (нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека), и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года и 6 месяцев с лишением права управлением транспортного средствами на срок 3 года. С отбыванием наказания в колонии минимальной безопасности, - зачитал приговор судья Сатыбалды ОРАЗБАЙ.

Осужденный также должен выплатить компенсацию семье погибшей в размере 10 МРП (29 170 тенге).

Приговор Сергею Варенко был понятен.

- Смягчающими обстоятельствами суд признал то, что по месту жительства и работы осужденный характеризуется положительно, отягчающим обстоятельством - тяжесть последствий в виде смерти потерпевшей, - пояснил судья.