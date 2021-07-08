На этот и другие вопросы ответили сегодня, 8 июля на брифинге в РСК. Спикеры напомнили, что в регионе растет заболеваемость КВИ, и пояснили, как правильно организовывать митинги.

Как сообщил и. о. руководителя управления здравоохранения Рустем АЙТБАЕВ, на 7 июля в области есть 217 доз отечественной вакцины «QazVac», 892 дозы первого компонента арабской вакцины «Hayat-Vax» и 2 241 доза первого компонента китайской «CoronaVac».

- Они равномерно распределены между городами, районами и райцентрами. Доступ к ним есть, выбор у пациентов, соответственно, тоже имеется, - подчеркнул Айтбаев. - На территории области сейчас работает 181 вакцинационный пункт, это стационарные и мобильные пункты.

На вопрос корреспондента «НГ», в каких именно пунктах вакцинации какой именно вакциной можно привиться, на брифинге не ответили. Не пояснили и когда нам пришлют другие вакцины и поступит ли, например, американская «Pfizer».

Как пояснил Рустем Айтбаев, сегодня в больницах области 1 111 инфекционных коек, загруженность - 338 коек, в том числе у 223 пациентов подтверждена заболеваемость КВИ.

- Ухудшение эпидобстановки идет с 27 июня. Мы можем констатировать, что это связано с ухудшением соблюдения населением санитарно-эпидемиологических мероприятий, то есть соблюдением личной гигиены, несоблюдением социальной дистанции и большим скоплением населения, - отметил Айтбаев. - Реанимационные койки у нас загружены, и 100 процентов людей, которые там находятся, - невакцинированные, либо же вакцинированные, но у них еще не успел сформироваться иммунитет для полноценного ответа по КВИ.

Первым компонентом в Казахстане провакцинированы более 4 млн человек, вторым - более 2 млн. В Костанайской области, соответственно, более 173 000 и более 91 000 человек.

Уже две недели в регионе ежедневно регистрируют более 50 случаев КВ, ранее их было 20-30 в сутки. Костанайская область находится в «желтой зоне».

- До этого на протяжении 20 дней мы находились в «зеленой зоне». Если останется такой темп заболеваемости, то есть все предпосылки, что в скором времени мы можем перейти в «красную зону», - подчеркнул заместитель руководителя ДСЭК Юрий СЕВОСТЬЯНОВ. И добавил: - Это, конечно же, касается не только нашего региона, так как заболеваемость увеличилась по всей республике.

- Разрешено ли магазинам и торговым домам работать на доставку в субботу и воскресенье? - спросили на журналисты.

- Разрешено. И всем объектам общественного питанияь тоже, - ответил Севостьянов.

- Будут ли штрафовать работодателей с 15 июля, если их сотрудники не будут привиты или не будут проходить еженедельное ПЦР-тестирование?

- Пока штрафовать никого не будут, но люди должны прививаться. И, если он не смог или не захотел, проходить ПЦР-тестирование.

- Если вакцинация не является принудительной, то почему вакцину можно получить бесплатно, а за ПЦР-тестирование нужно платить?

- ПЦР-тестирование - это альтернатива бесплатной вакцинации. Если у человека нет желания ее делать, тогда он должен уже исходить из собственных средств или из средств работодателя, - ответил Севостьянов.

Прокурор Костаная Ерлан САРСЕНОВ сообщил, что в соцсетях распространяют призывы к участию в незаконных митингах и шествиях.

- Порядок организации проведения митингов регулируется новым Законом РК «О порядке и организации мирного собрания в РК», который был принят 25 мая 2020 года. Этот закон демократизировал и упростил организацию и проведение мирных собраний, - отметил прокурор. - Для организации и проведения собраний, митингов и пикетов предусмотрен уведомительный порядок - уведомление об их проведении подается в письменной форме в местный исполнительный орган (МИО) не позднее чем за 5 рабочих дней до намечаемой даты.

В уведомлении указываются цель и форма мирного собрания, данные организаторов и лиц ответственных, за соблюдение общественного порядка.

- Данное уведомление подлежит рассмотрению местным исполнительным органом в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации. В случае отсутствия ответа по истечении этого срока организатор вправе провести мирное собрание согласно поданному уведомлению, - пояснил Сарсенов.

Демонстрации и шествия проводятся по согласованию, для этого организатор должен подать заявление за 10 рабочих дней до дня проведения акции, а местный исполнительный орган обязан дать ответ в течение 7 рабочих дней.

- Организатор в заявлении указывает: маршрут следования участников, а также меры меры содействия по обеспечению охраны общественного порядка, организации медицинской помощи и пожарной безопасности, - пояснил прокурор города. - По итогам рассмотрения заявления МИО сообщает организатору о согласовании проведения демонстрации или шествия, либо об отказе в их проведении.

По закону мирные собрания должны организовываться и проводится в строго специализированных местах и по маршруту следования, определенном городскими и районными маслихатами.

- Однако организаторами в МИО соответствующие уведомления и заявления не подавались, либо по ним было отказано в согласовании. Соответственно, организация и участие в мирных собраниях, проводимых с нарушением требований закона является противоправной и влечет административную ответственность по ст. 488 КоАП РК вплоть до 25 суток ареста, - предупредил Ерлан Сарсенов. - Если эти действия будут сопровождаться причинением существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства, то наступает уже уголовная ответственность по ст. 400 УК РК, которая предусматривает наказание в виде штрафа, либо исправительных работ в размере до 200 МРП, или привлечения к общественным работам на срок до 200 часов, либо ареста на срок до 50 суток.

Прокурор Костаная напомнил, что в связи с пандемией КВИ в области все еще действует запрет на проведение мероприятий с массовым скоплением людей, установленный постановлением главного санврача РК.

- За его несоблюдение предусмотрена административная ответственность по ст. 425 КОАП РК и уголовная ответственность по ст. 304 УК РК (нарушение санитарных правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение и смерть человека), наказывается от штрафа в размере 2 000 МРП до лишения свободы на срок до 5 лет, - отметил Сарсенов.

- Будут ли привлечены к ответственности представители акимата Костаная как участники несанкционированного митинга в парке Победы и нарушители санитарных правил? - спросили журналисты.

- Я думаю, что сотрудники акимата города наряду с правоохранительными органами и органами прокуратуры, наоборот, доступно разъясняли, попытались в правовом поле пресечь незаконные акции со стороны отдельных лиц в парке, поэтому вопросы об ответственности в таком ракурсе не ставятся, - ответил Ерлан Сарсенов.

Фото РСК