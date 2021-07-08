Красочное селфи с оружием решил сделать бывший ученик Аятской средней школы. Он окончил это учебное заведение в прошлом году и прекрасно знал, где хранится макет автомата Калашникова ММГ-АК74М.

- Для исполнения своей мечты мужчина направился в кабинет, взломал замок и забрал «Калашников», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Но сделать селфи ему так и не удалось. Пропажу быстро обнаружили педагоги и обратились в полицию.

Полицейские Денисовского отдела полиции задержали похитителя и вернули макет оружия в школу. Действия похитителя квалифицированы по ст. 291 УК РК (хищение, либо вымогательство огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО