В Министерстве юстиции рассказали о правовом основании обязательности вакцинации против COVID-19 и объяснили, почему норма не противоречит Конституции страны, передает Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По данным ведомства, в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний одним из санитарно-противоэпидемических мероприятий, предусмотренных Кодексом о здоровье, являются профилактические прививки.

Граждане, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно находящиеся на территории Казахстана, обязаны получать прививки против инфекционных и паразитарных заболеваний согласно пунктам 4 и 8 статьи 85 Кодекса. К их числу относится и профилактическая прививка против коронавируса в соответствии с постановлением правительства от 24 сентября 2020 года № 612.

"Таким образом, правовые основания для обязательности вакцинации против коронавируса для лиц, не имеющих медицинских противопоказаний, имеются, и это согласуется с конституционной нормой о том, что "государство ставит целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека" (статья 31 Конституции). Гарантируя права и свободы человека и гражданина, Конституция не исключает возможности их ограничения, одновременно обозначая допустимые пределы такого ограничения. Права и свободы могут ограничиваться лишь в целях защиты прав и свобод человека и здоровья населения (пункт 1 статьи 39 Конституции)", - указали в министерстве.