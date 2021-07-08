Во втором полуфинальном матче чемпината Европы по футболу, также прошедшем в Лондоне на стадионе «Уэмбли», путевку в финал разыграли сборные Англии и Дании.





После этого падения Рахима Стерлинга был назначен пенальти в ворота сборной Дании / Фото Reuters

Ни разу не доходившие до финала англичане очень активно начали встречу. Но датчане были готовы к этому и, выдержав стартовый натиск, с середины тайма стали остро контратаковать, подолгу находясь на половине поля соперника. На исходе получаса игры датчане заработали штрафной удар в нескольких метрах от штрафной площади и Миккель Дамсгор пробил над долго выстраиваемой Джорданом Пикфордом «стенкой» точно под перекладину в правый от голкипера угол ворот, прервав сухую серию англичан на этом ЕВРО - 0:1.

Однако уже через 9 минут после атаки по правому краю Букайо Сака почти от лицевой линии сделал прострел на Рахима Стерлинга, с ударом которого в упор двумя минутами ранее справился голкипер датчан Каспер Шмейхель, а пытавшийся в падении прервать передачу Симон Кьер срезал мяч в собственные ворота, став автором одиннадцатого автогола чемпионата- 1:1.

Второй тайм прошел без взятия ворот, хотя англичане заметно увеличили давление на ворота соперника, продолжив его и в овертайме.

Развязка в матче наступила на 104-й минуте после того, как Стерлинг с правого края вошел в штрафную площадь датчан и оказался на газоне после столкновения с Йоахимом Меле. Арбитр указал на «точку», пенальти пробил Харри Кейн, а Шмейхель отбил мяч, но капитан англичан тут же исправил свою оплошность и добил его в сетку ворот, впервые выведя свою сборную в финал чемпионата Европы - 2:1.

Сборная Англии впервые в своей истории вышла в финал ЕВРО / Фото AFP

Таким образом, золото ЕВРО-2020 разыграют сборные Италии и Англии, матч между которыми начнется в час ночи с 11-го на 12-е июля здесь же, на «Уэмбли».