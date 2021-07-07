На фоне протестов против принуждения к вакцинации от КВИ власти выступили с инициативой о проведении встреч с коллективами крупных торговых центров. Первая прошла сегодня, 7 июля, утром в ТД «Агромакс» в Тобыле.

Встречу назначили на 9.30, за полчаса до открытия торгового дома, но представители акимата и медик опоздали на 15 минут.

В основном перед собравшимися, которых было около 40-ка, выступала врач-эпидемиолог Костанайской районной больницы Макен МАМЕТЭК. Традиционно начала с объяснения необходимости вакцинации и печальной статистики заболеваемости.

- С апреля 2020 года, вы сами знаете, идет борьба с коронавирусом, - напомнила врач. - С февраля 2021 года началась вакцинация. Начали с медработников, учителей, полицейских и госслужащих. Вакцины хватает. Нам поступали три типа вакцины, но сегодня мы колем в основном российский "Спутник". Остальные будем колоть по мере поступления. Минздрав хочет привить все взрослое население страны. Если есть противопоказания... В первую очередь - беременность, грудное вскармливание, аллергические заболевания. А если есть хронические заболевания, то в фазе обострения не прививаются, но в остальных случаях прививка нужна.

Речь слушали, не перебивая, примерно 7 минут. Потом кто-то из зала спросил: «А что нам эта вакцина даст?». Маметэк ответила - прививка позволит снизить уровень заболеваемости.

- Привившиеся все равно тоже болеют этим ковидом, я не вижу смысла тогда прививаться, - сказала парикмахер Светлана БАКАУШИНА. - Это мое личное дело, в какой форме я переболею - тяжелой или легкой. Я не хочу прививаться! У нас у каждого есть свои болячки. У меня проблемы с сосудами. Я не хочу ставить непроверенную вакцину! Мы же имеем право отказаться от прививки, у нас ведь по закону добровольная вакцинация?

- Вакцинация добровольная, но сейчас санслужба выпустила новый документ, - ответила врач-эпидемиолог. - По нему вакцинация стала обязательным требованием. До 2020 года вакцинация была обязательной, с 7 июля, по Кодексу о здоровье народа, любая прививка - добровольная. Вышло новое постановление санврача, где написано, что вакцинация обязательна для отдельных групп граждан.

И посетовала:

- Я такую аудиторию в первый раз встречаю! Ездила по району. Но такое недовольство впервые.

Большинство фраз врача сопровождались гулом несогласия. Предприниматели не видят разницы между принудительной или обязательной вакцинацией, потому что последствия, готорые грозят непривитым торговцам, делают их работу невозможной. Этот механизм описал заместитель акима Тобыла Захар КОМАРОВ.

- Ваша сфера это торговля, то есть ежедневно вы контачите с населением, - отметил он. - Вакцинация добровольна. Но, если вы хотите осуществлять услуги, то у вас должен быть либо медотвод, либо ПЦР-тест, либо прививка. Вы можете не делать прививку, но тогда сидите дома!

Его слова вызвали еще более бурную реакцию. Собравшиеся назвали такой подход «ущемлением прав человека». И потребовали, чтобы ПЦР-тесты делали бесплатно или за счет ФОМС (Фонда обязательного медстрахования).

- Делайте ПЦР-тест бесплатно, и мы готовы его сдавать раз в неделю, - сказала продавец текстиля Татьяна РУБИС.

Ответ был краток - анализы на ковид не входят в список медуслуг, оплачиваемых государством или аффилированных с ним фондами.

После 20 минут переговоров Макен Маметэк пожелала предпринимателям «доброго пути» и покинула собрание. Продавцы еще немного поговорили с арендодателем, замакима и разошлись по прилавкам.

Фото Ксении РЕБИК