Найти подходящие телевизоры на деле достаточно просто. Для этого понадобится база основных характеристик техники и фильтр на выбранном сайте. Все эти особенности есть на площадке интернет-магазина Mechta.kz.

Телевизор выбирается на основе основных потребностей покупателя. Есть несколько различий между моделями, на которые обращают внимание. Первым делом можно проверить размеры свободного пространства. Место для установки должно быть достаточно просторным. С помощью сантиметра или рулетки измеряется длина и высота. Полученные данные сверяются с характеристиками телевизора. Лучше всего брать модель, которая не окажется впритык. Это может быть неудобно и не эстетично.

Во время покупки важно помнить одно правило – от экрана зависит эффект погружения. Чем он больше, тем объемнее картинка. Несмотря на это, не стоит сразу покупать технику с огромным экраном. На выбор диагонали также будет влиять расстояние до телевизора. Проще говоря, чем ближе человек находится к дисплею, тем сильнее заметна зернистость. Это нередко мешает просмотру фильмов и сериалов. Несмотря на большие размеры, картинка не кажется особенно качественной. Наиболее оптимальные данные для диагонали обычно ограничиваются расстоянием в 1,2–2,5. В пример можно взять 64 дюймовый телевизор, от которого лучше всего отходить на 2-4 метра. Следовательно, комната должна быть достаточно широкой для такого размаха. В случае если места достаточно мало и квартира не отличается габаритами, то стоит найти компромисс. Для этого понадобится учитывать:

зависимость диагонали;

дистанцию до телевизора;

качество наиболее популярного контента.

На детализацию картинки влияет разрешение дисплея. В 2021 году потребителям доступны стандартные модели:

HD формат размером 1 280 × 720. Эта модель является классикой, которую все реже можно найти на прилавках магазинов электроники. Несмотря на это, формат остается универсальным вариантом для просмотра ТВ-каналов. Бюджетный телевизор подойдет для дачи, деревни и кухни.

Full HD формат размером 1 920 × 1 080. В текущем году модели уже вытесняются более продуманными технологиями, но остается в линейки популярных. На этом этапе разработок для зрителей доступны программы с четкой картинкой.

UHD или 4K формат размером 3 840 × 2 160. Уже активно набрал свою популярность среди разных слоев населения. Модели с такими характеристиками подойдут как для просмотра Ютуб каналов, так и обычных сериалов.

8К формат размером 7 680 × 4 320. Относительно новые разработки, которые позволяют наблюдать картинку значительно лучше чем предыдущие варианты.

На основе подобной памятки становится проще подобрать телевизор на сайте mechta.kz.

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