Минувшей ночью в Лондоне на стадионе «Уэмбли» прошел первый полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу.

Испанец Дани Ольмо с промаха открывает серию пенальти в ворота Италии / Фото footboom.net

Путевку в финал разыграли чемпион Европы 1968 года сборная Италии и чемпион Европы 1964, 2008 и 2012 годов сборная Испании.

Эти команды встречались между собой на четвертом подряд ЕВРО. В 2008 году играли в четвертьфинале, который закончился победой испанцев в серии пенальти - 0:0, 0:0 (д.в.), 4:2 (пен.). В 2012 году испанцы разгромили итальянцев в финале - 4:0, а на ЕВРО-2016 сборная Италии не пустила сборную Испании в четвертьфинал - 2:0. А всего эти сборные встречались 37 раз, одержав по 11 побед.

В 38-м очном поединке мячом больше владели испанцы, а итальянцы сделали ставку на контратаку. И эта ставка сработала через час игрового времени. Во время быстрой контратаки испанский защитник Эмерик Ляпорт в подкате выбил мяч из ног Чиро Иммобиле, выходившего с левого края один на один с голкипером Унаем Симоном. Первым же на подборе оказался итальянский полузащитник Федерико Кьеза, который с угла штрафной площади обводящим ударом точно пробил в дальний угол.

Испанцы смогли отыграться за десять минут до конца основного времени. Вышедший на замену Альваро Мората после длинного паса Ляпорта сыграл в «стеночку» с Дани Ольмо, выбежал один на один с Джанлуиджи Доннаруммой и переиграл его.

Два экстра-тайма результата не принесли, в серии пенальти Ольмо и Мурата не смогли реализовать свои удары (первый пробил выше, а с ударом второго справился вратарь), а итальянцы, одержав свою 16-ю победу подряд в рамках ЕВРО - новый рекорд чемпионатов континента, вышли в свой четвертый финал.

Италия - Испания 1:1 (4:2 пен.)

Противоборство Чиро Иммобилле (№ 11) и Эмерика Ляпорта в итало-испанском противостоянии / Фото eurosport.ru

Сегодня в час ночи на «Уэмбли» в матче сборных Англии и Дании определится второй финалист ЕВРО-2020.