Треть населения Казахстана в принципе не планирует прививаться, сообщает finprom.kz.

Прививочный пункт в Бизнес-центре Костаная

В мире на 2 июля, согласно статистике worldometers.info, по случаям заражения коронавирусом хуже всего ситуация в США, Индии и Бразилии. Казахстан оказался на 47-м месте из 222 стран мира. Среди соседей Казахстана худшая ситуация наблюдается в России: страна оказалось на 5-м месте по числу заражений. Кыргызстан находится на 93-м месте, Узбекистан — на 96-м.

По данным Our World in Data, по состоянию на 30 июня 2021 года лучшие показатели вакцинации отмечены в Мальте, Исландии и на Острове Мэн. Доля людей, получивших хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, составляет там от 74% до 81% населения.

Казахстан оказался в рейтинге на 58-м месте среди 86 стран, с долей привитых хотя бы одним компонентом всего в 17,76% от общей численности населения. При этом в среднем в мире уровень вакцинации составил 23,52%, в Азии - 23,74%.

Согласно данным опроса Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope при Международном центре журналистики MediaNet, проведённого среди населения Казахстана по вопросу отношения к вакцинации против коронавируса, было выявлено, что 34% населения поменяли свое мнение в пользу вакцинации с начала пандемии, ещё 9%, напротив, стали относиться отрицательно, 30% не поменяли своего мнения и всегда были за вакцинацию, 14% изначально были и остаются противниками вакцинации.

В целом 59% респондентов относятся к вакцинации положительно и считают вакцину единственным эффективным способом защиты от коронавируса. Ещё 23% относятся нейтрально, считая, что вакцина принципиально не изменит ситуацию. 12% настроены негативно, считая, что вакцина только усугубит ситуацию.

14% респондентов уже привиты, 26% планируют привиться в ближайшее время. 21% опрошенных допускают возможность привиться позднее, 32% не планируют прививаться в принципе, ещё 7% затруднились с ответом касательно своих планов относительно вакцинации.

Среди тех, кто не хочет прививаться, 14% имеют противопоказания, ещё по 4% опасаются тяжёлых последствий либо не верят в существование вируса и/или вакцины, кроме того, по 3% респондентов уже переболели или не верят в эффективность вакцины.

Среди респондентов 62% считают самой качественной российскую вакцину Спутник-V, 12% отдают предпочтение казахстанской QazVac, по 2% назвали самой качественной американскую вакцину Pfizer и совместную вакцину Великобритании и Швеции AstraZeneca, ещё 1% населения голосует за китайскую Sinovac Biotech.