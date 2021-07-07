Дым от природного пожара в Курганской области дошел до Костаная, об этом сегодня, 7 июля, сообщила пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

В Курганской области не исключают ухудшения пожароопасной обстановки /Фото с сайта m45.ru

"По информации Главного Управления МЧС России по Курганской области 6 июля 2021 года произошло возгорание леса и сухой травы в районе населенного пункта Новотроицкий Курганской области, - говорится в сообщении. - В результате изменения ветра, дым и смог сместились на приграничные территории Северо-Казахстанской и Костанайской областей и далее к городу Костанаю. В самом Костанае и в окрестностях города обстановка стабильная, пожаров нет".