Сегодня утром в парке Победы Костаная собрались десятки людей на митинг задолго до 11 часов - времени начала акции, которое сообщали в соцсетях.

Они потребовали отменить принудительную вакцинацию, запретить наказание предпринимателей штрафами, а также сделать ПЦР-тестирование для невакцинированных бесплатной.

- Ваша акция не согласована, - заявил собравшимся заместитель акима Костаная Саят ШАЙМУРУНОВ.

- Постановление правительство незаконное, потому что оно нарушает мои конституционные права, - прокричал Султан АБДУГАЛИЕВ. - Я приехал из сельской местности. Как услышал об акции, так и приехал. Я через вас обращаюсь к президенту, гаранту моих прав. Нужно разобраться с правительством. Отправить его в отставку! США выводят войска из Афганистана, вы зачем людей против себя настраиваете? Я лучше с автоматом буду защищать страну, чем укол поставлю.

Среди участников акции были и представители бизнеса.

- Мы из Центрального рынка, нам сказали, что нас с 15 июля не пустят на рабочие места, - с трясущимися руками выступала женщина, которая представилась Галиной. - Когда началась пандемия, мы набрали кредитов. Мы охраняли наши места. Теперь нас хотят лишить мест, если мы не вакцинируемся. У меня есть противопоказания, у меня высокое давление, я не хочу вакцинироваться!

Приехавший на место митинга аким Костаная Кайрат АХМЕТОВ пообещал разобраться со штрафами, а принимаемые меры объяснил ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией на 40%.

- Мы пригласим вашего работодателя и разберемся, - заявил аким. - Информация, что вас с 15 июля не пустят на работу, это дезинформация. Как аким города, я заявляю: по крупным учреждениям, по ТРЦ, по супермаркетам - это дезинформация. Возможно, вас плохо информируют работодатели. Вакцинация - это единственная мера остановить коронавирус.

Кайрат Ахметов пригласил участников акции на переговоры в акимат.

"НГ" следит за развитием событий.

Фото Ксении РЕБИК