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12-летнего мальчика ищут в Костанае

6 июля 2021, 12:15 |  Происшествия

Гумар Тоболов 2009 г. р. пропал вчера, 5 июля. Был одет в желтую футболку с серыми полосками и черное трико, выехал из дома на велосипеде желто-синего цвета. В ориентировке поясняется - у ребенка инвалидность, он не разговаривает.

Информацию о поисках мальчика подтвердили в ДП Костанайской области.