12-летнего мальчика ищут в Костанае
6 июля 2021, 12:15 | Происшествия
Гумар Тоболов 2009 г. р. пропал вчера, 5 июля. Был одет в желтую футболку с серыми полосками и черное трико, выехал из дома на велосипеде желто-синего цвета. В ориентировке поясняется - у ребенка инвалидность, он не разговаривает.
Информацию о поисках мальчика подтвердили в ДП Костанайской области.
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