Президент РК Токаев заявил, что антикоррупционная служба не должна привлекать госслужащих к уголовной ответственности, если у них не было злого умысла похитить бюджетные средства или незаконно обогатиться за счет взятки. Согласны ли вы с этим? Да. Если ошибки станут поводом для уголовных дел, мы парализуем госаппарат.

Да. За ошибки можно понизить в должности или уволить, но не сажать в тюрьму.

Нет. За ошибки чиновников надо привлекать по другой статье УК РК - «Халатность».

Нет. Теперь коррупционеры будут говорить, что у все само собой получилось, без умысла.

