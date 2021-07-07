А может, всё же чиновникам от шантажа, угроз и штрафов перейти к научному разъяснению, популяризации вакцинации и равнению на другие страны?

Остап Сулейман Ибрагим Берта Мария Бендер-бей знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Эх, жил бы великий комбинатор в наши дни, сколько бы еще способов поживиться он придумал? Но, как говорится, свято место пусто не бывает.

Пандемия породила в нашем обществе своих Бендеров, со своими способами выкачивания денег из людей даже в сложное время. Начиная с прошлой весны, каждый месяц в Казахстане на что-то стремительно росла цена, что-то становилось дефицитом, что-то очередным постановлением «впаривалось» предпринимателям под видом мер борьбы с коронавирусом.

Началось всё с главного аксессуара прошлого года – медицинских масок. Никому прежде не нужная тряпица за 15 тенге исчезла из аптек, а появившись, взлетела в цене почти в 10 раз. Подкрепленные многочисленными бумагами санврачей, в которых, наверное, стали путаться уже сами авторы, в учреждениях, организациях, объектах торговли появились всевозможные антисептики, санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, дезинфекционные коврики и даже обеззараживающие тоннели. А это, между прочим, все немалые деньги, которые легли на плечи народа. Ведь производители этих аппаратов и средств не преминули задрать цены на свой товар. А эффективность их весьма сомнительна.

В эффективности копеечного парацетамола и других лекарств, которые стали нарасхват прошлым летом, никто не сомневался. Но достать их в аптеках стало большой проблемой и только по большой цене. Тот же парацетамол вырос в цене с 50 до 400 тенге за пластинку, не говоря уже о противовирусных, противокашлевых препаратах и антибиотиках. В стране поймали десятки перекупщиков лекарств, которые скупали в аптеках ящиками и пытались продать, чтобы навариться. Как заявлял министр здравоохранения Алексей Цой, они все будут наказаны по закону. О наказаниях аптечных «королей» не слышно до сих пор.

Если спустя год цены на лекарства хоть и снизились, но не до предковидных показателей, то установленные государственными «бендерами» штрафы остаются впечатляющими и несоразмерными с доходами казахстанцев. Помните, как Остап разводил на миллион гражданина Корейко, тряся папкой с собранным компроматом? В том же духе работали мониторинговые группы, составляющие протоколы и объяснительные на пойманного без маски с мусорным ведром, на работников клиники, севших пообедать, на владельцев магазина за то, что двери были открыты сверх разрешенного времени. Миллионы потекли рекой. Самые отчаянные и несогласные боролись в суде и выигрывали.

К нынешней весне кампания слежки и штрафования несколько затихла. При том, что вирус не исчез, люди, согласно официальной статистике, продолжали болеть, но несколько меньше. Но тут подоспела вакцина. Как панацея, как идея фикс она из добровольной стала обязательной для всех работающих. Для недобитого прошлыми штрафами населения и работодателей опять выкатили многотысячные наказания за нахождение на своем рабочем месте без прививки.

Правда, у нежелающих подвергать себя вакцинации людей есть альтернатива - каждую неделю сдавать ПЦР-тест. Его цена сейчас 6 500 тенге. Значит, до четверти реальной месячной зарплаты человек должен потратить не на свою семью, а на ненужную справку. Да и почему я в здравом состоянии, не имея контакта с больным, должен подвергать себя опасности, стоя в очередях единичных на весь город лабораторий? А справятся ли они с наплывом людей, хватит ли мощностей для тестирования? И не станет ли выдача справок очередной узаконенной лавочкой комбинаторов?

По сообщениям СМИ, последние уже не преминули появиться в разных областях страны и продавать фиктивные паспорта вакцинации за суммы от 20 000 тенге.

А может, всё же чиновникам от шантажа, угроз и штрафов перейти к научному разъяснению, популяризации вакцинации и равнению на другие страны? К примеру в Германии быстрые тесты можно сдать в любой аптеке, их делают утром на предприятиях и в школах, причем бесплатно.

Но в Казахстане свой путь войны с пандемией, свои Остапы Бендеры.