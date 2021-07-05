Власти США попросили Казахстан, Таджикистан и Узбекистан временно принять у себя афганцев, которые сотрудничали с американскими вооруженными силами в последние годы, чтобы они не стали жертвами талибов после того, как будет завершен вывод американских войск из Афганистана. Об этом сообщило Радио "Азаттык" со ссылкой на деловое информационное агентство Bloomberg, которое, в свою очередь, ссылается на несколько источников.

Бывшие афганские переводчики сил США и НАТО на демонстрации в центре Кабула 30 апреля 2021 года

Официально об этой просьбе пока не сообщалось, но госсекретарь США Энтони Блинкен встречался 1 июля с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым и министром иностранных дел Таджикистана Сироджиддином Мухриддином, которые находятся в Вашингтоне. Блинкен, в частности, поблагодарил Камилова «за неизменную поддержку Узбекистаном справедливого и прочного мирного урегулирования в Афганистане».

США намерены вывести свой военный контингент из Афганистана к 11 сентября. При этом в последние месяцы на территории Афганистана между правительственными военными и талибами идут ожесточенные бои, которые правительственные войска проигрывают. По данным ООН, за последний месяц «Талибан» захватил до 70 процентов территории Афганистана.

Афганцы, которые сотрудничали с американцами (водители, строители, переводчики и представители других профессий), боятся за свою безопасность после вывода контингента США. По подсчетам властей США, их примерно девять тысяч (вместе с семьями).

Ранее в аналогичных случаях США предоставляли убежище, а затем и грин-карты иракцам и представителям других стран, которые сотрудничали с американскими военными. Однако в случае с афганцами ситуация осложняется тем, что конгресс ограничил количество специальных иммиграционных виз, которые могут быть выданы по такой программе. По словам Блинкена, он уже попросил конгресс поднять ограничение на выдачу специальных иммиграционных виз для афганцев на восемь тысяч мест, но это решение пока не принято. Именно с этим связано то, что власти США просят другие страны пока временно разместить у себя афганцев - до решения этого вопроса.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс ранее заявил, что у афганцев и их семей «будет возможность переехать за пределы Афганистана до того, как мы завершим сокращение наших вооруженных сил к сентябрю». Некоторые официальные лица предложили на это время отправить афганцев на американский остров Гуам в Тихом океане. Однако идея Гуама не рассматривается всерьез, подчеркивает Bloomberg.

«Все соискатели визы удивлены этой новостью. Мы надеемся, что они быстро переведут нас, поскольку безопасность действительно ухудшается, и эти страны намного безопаснее, чем Афганистан», - прокомментировал идею размещения в Таджикистане, Узбекистане и Казахстане Амин Рахими, афганский сотрудник проекта, финансируемого правительством США.