В ночь с 6 на 7 июля определится первый финалист чемпионата Европы по футболу, а ровно через сутки станет известен и второй участник матча за «золото» ЕВРО-2020. Оба матча пройдут в Лондоне, на стадионе «Уэмбли».

Участница первого полуфинала сборная Италии, трижды доходившая до финала, завоевала чемпионский титул лишь в 1968 году у себя на родине.

Соперники по полуфиналу итальянцев футболисты Испании играли в финале четыре раза, становившись чемпионами континента в 1964, 2008 и 2012 годах.

Один чемпионский титул на счету сборной Дании (1992 г.), а вот родоначальники футбола англичане пока ни разу до финала не доходили.

Предлагаем расписание матчей 1/2 финала и прямых телетрансляций (начало матчей указано по костанайскому времени):

7 июля

01:00. Италия - Испания («Qazaqstan», «Qazsport», «Россия»);

8 июля

01:00. Англия - Дания («Qazaqstan», «Qazsport», «Первый канал»).

Игры также можно будет посмотреть в записи на «Матч ТВ».