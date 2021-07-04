Международная федерация тенниса (ITF) завершила отбор теннисистов на XXXII летние Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).

Елена Рыбакина и Ярослава Шведова выступят на Олимпиаде в Токио и в одиночном, и в парном разрядах /Фото ktf.kz

За олимпийские награды в одиночных разрядах будут бороться по 64 игрока. Право сыграть на Олимпиаде получили по 56 лучших теннисистов и теннисисток в рейтингах АТР и WТА, а еще по восемь приглашений выдала ITF.

Каждая страна может быть представлена максимум четырьмя игроками.

В парных разрядах у мужчин и у женщин выступят по 32 дуэта, представляющих одну страну, а в парном смешанном разряде - 16, но не больше двух пар от страны.

Международная федерация тенниса подтвердила завоевание казахстанскими теннисистами семь лицензий на участие в Олимпийских играх в Токио.

В одиночном разряде выступят пять казахстанцев - Александр Бублик, Михаил Кукушкин, Елена Рыбакина, Юлия Путинцева и Ярослава Шведова. В мужских парных соревнованиях честь страны будут защищать Александр Бублик и Андрей Голубев, а в женском парном разряде выступят Елена Рыбакина и Ярослава Шведова. Олимпиада в Токио для Шведовой станет третьей в ее спортивной карьере, а для Кукушкина - второй.

Олимпийский теннисный турнир в Токио пройдет с 24 июля по 1 августа.

Соревнования по теннису на летних Олимпийских играх впервые прошли в 1896 году в Афинах и проводились до Олимпиады-1924 в Париже, после чего были отменены. Вновь в программу Игр теннис был включен в 1988 в Сеуле.