Четвертьфинальная стадия плей-офф чемпионата Европы завершилась минувшей ночью двумя матчами в Баку и в Риме.

Томас Дилейни (№8) открыл счет в матче Чехия - Дания / Фото AFP

В столице Азербайджана встречались команды, которых мало кто представлял до начала чемпионата в полуфинале - сборные Чехии и Дании, одержавшие в 1/8 финала победы соответственно над командами Нидерландов (2:0) и Уэльса (4:0).

Причем датчане, уступив дважды на старте чемпионата (сборным Финляндии - 0:1 и Бельгии - 1:2), затем в двух матча подряд забили по четыре гола.

Перед матчем чехи вручили датчанам специальную футболку своей сборной с номером 10 и фамилией Эриксена, оставили на ней автографы и слова пожелания здоровья полузащитнику, перенесшему остановку сердца в матче первого тура.

Первый тайм встречи прошел в равной борьбе, однако сборная Дании сумела реализовать два своих момента. На 5-й минуте датчане разыграли свой первый угловой удар, завершившийся ошибкой чехов, оставивших неприкрытым у дальней штанги Томаса Дилейни, который головой послал мяч в сетку ворот с отскоком от газона. А за три минуты до перерыва датчане провели контратаку по левому флангу, откуда Йоахим Меле навесил мяч во вратарскую площадку на Каспера Дольберга, а тот забил второй гол, ставший рекордным для сборной Дании - десять голов на одном ЕВРО.

В начале второго тайма чехи усилили давление на ворота соперника и на 49-й минуте добились своего. Владимир Цоуфал сделал справа хороший пас на Патрика Шика, который в касание переправил мяч в ворота Каспера Шмейхеля, не увидевшего момент удара. Гол Шика стал, как и у Криштиану Роналду, пятым на этом чемпионате. Больше сборная Чехии ничего сделать не смогла, а сборная Дании взяла, таким образом, своеобразный реванш за разгромное поражение в четвертьфинальном матче ЕВРО-2004 (0:3).

Впервые попавшая в восьмерку сильнейших команд на чемпионате Европы сборная Украины играла в Риме с родоначальниками футбола, не пропустившими пока на этом чемпионате ни одного гола.

Харри Кейн забивает третий гол в ворота сборной Украины / Фото AFP

Англичане очень хорошо провели стартовые отрезки обеих таймов, что вылилось в два забитых гола. На 4-й минуте Рахим Стерлинг с левого фланга сместился в центр и пробил низом между защитниками в штрафную площадь, где мяч подхватил Харри Кейн и, не мешкая, пробил в левый угол ворот мимо Георгия Бущана. А на второй минуте второго тайма при розыгрыше штрафного удара на левом фланге Люк Шоу выполнил подачу верхом к воротам, откуда Гарри Магуайр неотразимо пробил головой в прыжке.

Буквально через четыре минуты Шоу уже с игры вновь выполнил навесную подачу с левого края, на которую откликнулся Кейн, пославший мяч головой в сетку ворот между ног голкипера, оформив дубль и забив свой третий мяч на чемпионате.

Разгром сборной Украины довершил вышедший на замену Джордан Хендерсон, который после подачи от углового флажка опять же головой без помех пробил с линии вратарской площадки. Четвертый гол в ворота сборной Украины стал первым для Хендерсона за сборную Англии и 135-м на этом чемпионате (с учетом автоголов).

Теперь англичане сыграют в полуфинале со сборной Дании, причем проведут его в Лондоне на «Уэмбли».