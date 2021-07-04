Согласно календарю чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, после XIX тура национальное первенство продолжится только 11 сентября.

Нападающий «Турана» Темирлан Амиров (№9) открывает счет

В это время будет проведен групповой этап Кубка РК.

А соперником костанайского «Тобола» в последнем перед перерывом туре стал новичок Премьер-лиги туркестанский «Туран», матч первого круга с которым в Костанае завершился разгромной победой хозяев - 5:0.

Как известно, 1 июля стартовал второй регистрационный трансферный период для участников чемпионата и первенств РК по футболу сезона-2021, который завершится 29 июля. «Тобол» к матчу в Туркестане уже расстался с двумя игроками - с португальский полузащитником Карлушем Фонсекой, покинувшим клуб в связи с истечением срока контракта, и нападающим Оралханом Омиртаевым, с которым контракт был расторгнут по обоюдному согласию. А пополнили костанайский клуб выступавшие за шымкентский «Ордабасы» португальский полузащитник Рубен Бриджидо и защитник Багдат Каиров, вышедший в стартовом составе на матч с «Тураном».

«Тобол» выходил на матч в Туркестане зная, что его ближайшие преследователи одержали победы: «Астана» выиграла у «Шахтера» (4:3), а «Кайрат» разгромил «Атырау» (5:0). Туркестанцы, играющие дома хуже, чем на выезде, с первых минут встречи дали понять, что не собираются только обороняться в матче с лидером. И на 16-й минуте мяч оказался в сетке ворот Александра Мокина. Случилось это после атаки «Турана» по левому краю. Сербский защитник хозяев Стефан Живкович, получив ответную передачу от Асылжана Аббаса, сделал передачу вперед Темирлану Амирову. Нападающий «Турана», преследуемый Каировым, вошел в штрафную площадь и из-под ноги Александра Марочкина неожиданно пробил обводящим ударом в дальний верхний угол так, что не помог даже бросок Мокина.

Гостям удалось сравнять счет на 33-й минуте. Полузащитник сборной Гвинеи-Бисау Тони Силва, переиграв на правом фланге двух защитников, сделал навесную подачу в центр штрафной площади, откуда сербский нападающий «Тобола» Неманья Николич сбросил мяч грудью Самату Жарынбетову, который прострелил справа мимо вышедшего навстречу голкипера Андрея Пасеченко на дальнюю штангу, куда устремился Азат Нургалиев. Однако мяч до капитана «Тобола» не долетел, а оказался в сетке ворот после отскока от оказавшегося на его пути Олжаса Керимжанова.

Автогол Олжаса Керимжанова

В начале второго тайма хозяева поля организовали два опасных момента у ворот Мокина, который во втором эпизоде в прыжке отвел угрозу от своих владений. А на 56-й минуте после передачи Нургалиева верхом слева в центр штрафной площади на Николича, тот после борьбы за мяч на «втором этаже» с российским защитником «Турана» Лайонелом Адамсом оказался на газоне, а в ворота хозяев был назначен пенальти, который реализовал Нургалиев.

«Тобол» стал еще больше атаковать, и через 20 минут счет изменился, но... стал равным. Это Сергей Малый после подачи справа в штрафную площадь гостей Нургайни Бурибаева в борьбе с Амировым головой срезал мяч в левый от Мокина угол ворот, став автором второго автогола в матче.

Автогол Сергея Малого

Вскоре сам же Мокин убрал вернувшуюся было в матч интригу, на 84-й минуте опередив защитников и пробив в акробатическом прыжке с близкого расстояния точно в левый верхний угол ворот.

Сергей Малый (№25) забивает третий мяч в ворота «Турана»

А еще через три минуты вышедший на замену грузинский нападающий Элгуджа Лобжанидзе в прыжке принял мяч после передачи Асхата Тагыбергена из центра поля, убежал от двух защитников и сильно пробил из пределов штрафной площади над Пасеченко. Мяч попал в перекладину, ударился о газон за линией ворот и вылетел в поле.

Элгуджа Лобджанидзе ставит победную точку

Одержав трудную победу со счетом 4:2, «Тобол» перед перерывом в чемпионате сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице, по-прежнему опережая на одно очко «Астану» и на пять - «Кайрат».

И.о. главного тренера «Тобола» Александр Москаленко прокомментировал матч с «Тураном» :



– Мы знали, что нас ждет очень сложный матч против «Турана», плюс погода внесла свои коррективы. Много чего не получалось в командных действиях – и в обороне, и в атаке. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня приехали на стадион и поддерживали нас на протяжении всего матча.

Кадры из трансляции