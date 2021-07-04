В Нур-Султане открыли памятник Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В церемонии открытия принял участие Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

Фото:akorda.kz

Монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар.

Развязав церемониальную ленту памятника, Президент обратился с речью к присутствующим на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежегодно накануне Дня столицы возводятся новые комплексы, украшающие духовный облик города. Он напомнил, что в прошлом году был построен музей Библиотеки Елбасы, а открывшийся рядом парк стал уютным местом отдыха горожан.

"Поэтому именно здесь сегодня мы открываем исторический памятник, установленный в честь Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Закономерно, что это скульптурное произведение было возведено в юбилейный год", - убежден Глава государства.