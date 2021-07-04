Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане
В Нур-Султане открыли памятник Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В церемонии открытия принял участие Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.
Фото:akorda.kz
Развязав церемониальную ленту памятника, Президент обратился с речью к присутствующим на церемонии.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежегодно накануне Дня столицы возводятся новые комплексы, украшающие духовный облик города. Он напомнил, что в прошлом году был построен музей Библиотеки Елбасы, а открывшийся рядом парк стал уютным местом отдыха горожан.
"Поэтому именно здесь сегодня мы открываем исторический памятник, установленный в честь Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Закономерно, что это скульптурное произведение было возведено в юбилейный год", - убежден Глава государства.
"Елбасы выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны равняться на великого сына своего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Как подчеркнул Глава государства, в условиях опаснейших вызовов и тотальной разрухи тех лет Елбасы сумел вселить в людей веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне.
"Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости", - заявил Президент.
Он отметил, что дальновидные инициативы Первого Президента лежат в основе политических и экономических достижений нашего государства.
"Стратегический курс Елбасы является незыблемой основой нашей политики, направленной на дальнейшую модернизацию страны. В быстроменяющемся мире для успешной реализации реформ нам нужны четкие идеологические ориентиры и устойчивая ценностная основа", - сказал Президент.
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