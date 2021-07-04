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Памятник Нурсултану Назарбаеву открыли в Нур-Султане

4 июля 2021, 09:29 |  Государство

В Нур-Султане открыли памятник Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. В церемонии открытия принял участие Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

 Фото:akorda.kz

Монумент расположен на территории недавно открывшегося в столице парка на пересечении улиц Алихана Бокейхана и Керей, Жанибек хандар. 

Развязав церемониальную ленту памятника, Президент обратился с речью к присутствующим на церемонии.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что ежегодно накануне Дня столицы возводятся новые комплексы, украшающие духовный облик города. Он напомнил, что в прошлом году был построен музей Библиотеки Елбасы, а открывшийся рядом парк стал уютным местом отдыха горожан.

"Поэтому именно здесь сегодня мы открываем исторический памятник, установленный в честь Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Закономерно, что это скульптурное произведение было возведено в юбилейный год", - убежден Глава государства.

 Касым-Жомарт Токаев отметил исключительный вклад Нурсултана Назарбаева в формирование основ государственности, делимитацию и демаркацию государственной границы, преодоление глобальных кризисов, укрепление международного авторитета страны.

"Елбасы выдвинул множество международных инициатив и вывел нашу страну на передовую глобальной политики. Весь мир знает его как великого политика, историческую личность. Нынешнее и будущее поколение Казахстана должны равняться на великого сына своего народа", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул Глава государства, в условиях опаснейших вызовов и тотальной разрухи тех лет Елбасы сумел вселить в людей веру в собственные силы и уверенность в завтрашнем дне.

"Неустанно вдохновляя народ на масштабные преобразования, он стал олицетворением судьбоносных перемен, масштабных реформ и символом нашей независимости", - заявил Президент.

Он отметил, что дальновидные инициативы Первого Президента лежат в основе политических и экономических достижений нашего государства.

"Стратегический курс Елбасы является незыблемой основой нашей политики, направленной на дальнейшую модернизацию страны. В быстроменяющемся мире для успешной реализации реформ нам нужны четкие идеологические ориентиры и устойчивая ценностная основа", - сказал Президент.