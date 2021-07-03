Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, отвечая на вопросы в ходе брифинга в СЦК в Нур-Султане, пообещал, что рудненский цементный завод не будет закрыт или перепрофилирован.

Фото из архива "НГ"

- У меня вопрос касательно инвестиционных проектов в Костанайской области, - спросила журналистка портала Vesti.kg Айнур КОСКИНА. - В первую очередь хочу узнать о рудненском цементном заводе, который включен в Карту индустриализации региона. В декабре 2018 господин аким говорил, что господдержка цементного завода составила 3,43 млрд тенге. Однако сейчас получается, что завод в буквальном смысле слова уходит с молотка. Что происходит?

- Когда я приехал в Костанайскую область в конце 2015 года, рудненский цементный завод завершал строительство, - ответил Мухамбетов. - Оказана поддержка в виде подведения инфраструктуры, ему также предоставили кредит, субсидировали по Дорожной карте бизнеса. Если Сбербанк давал кредит под 12% годовых, то из них часть государство оплачивало, а остаток завод платил. Сегодня, если он даже будет продаваться (это зависит от учредителя, от руководства), но профиль он свой не поменяет. Дальше он так же будет выпускать цемент. Демонтировать или разобрать по частям никто не позволит! Я знаю, что сегодня идёт реабилитация этого предприятия, учредитель договаривается с банком. Есть у них, конечно, просрочки по кредитам. Но они сегодня работают над этим. В прошлом году на заводе произвели почти 100 000 тонн цемента. Не сказать, что на полную мощность работает. Пытаемся реабилитировать!

- Архимед Бегежанович, но, по информации местных журналистов, РЦЗ не может выплачивать зарплату работникам. В декабре 2020 года имущество было выставлено на торги. Это правда или нет? - уточнила журналистка.

Фото СЦК

- Ещё раз говорю - две недели назад была информация, что с банком ведутся переговоры. В 2020 году на торги завод точно не выставляли. Просрочки есть. Если не ошибаюсь, речь о сумме около 12 млрд тенге. Часть они потом погасили. Работа идёт, отсрочку по долгам инвестор получает. По зарплате были задержки, но не более 3-4 месяцев. И областная прокуратура, и акимат области, и трудовая инспекция этот вопрос мониторят. Долги по зарплате - один из главных вопросов, который мы контролируем.

- А как так получилось, что вы не можете загрузить мощности завода, когда такое бурное строительство ведется в Казахстане? Миллиарды господдержки потрачены, а завод так не на полную мощность работает.

- Я с вами согласен, это понятно. Нельзя сказать, что проект законсервирован. Часть продукции они выпускали и продавали местным компаниям. Тот же домостроительный комбинат наш покупал. Есть трудности, есть спорные вопросы между инвесторами и банком. Я думаю, что они в ближайшее время будут решены. Мы тоже к этому вопросу подключимся. Если этот инвестор не справится, другой появится. У нас же много цементных заводов. Посмотрим, это же частный бизнес.

- Другой такой инвестиционный проект - производство телевизоров в Костанае. Если цементный завод начали до вас, то проект с телевизорами реализовывался, когда вы уже были акимом. Какова ситуация с ним?

- Действительно, приезжали китайские инвесторы, но проект не был начат и деньги никакие не выделялись, - ответил аким области. - Они разрабатывали проектно-сметную документацию, не смогли получить соответствующие документы, поэтому не смогли... А землю в индустриальной зоне, которую они просили, мы им до конца так и не выдали. Сегодня в той зоне одновременно строятся 6 заводов. Они все реально строятся. Более 300 млрд тенге выделено. В этом году два завода сдадим. Бывает так, что приезжают 10 инвесторов, не у всех получается. У пятерых инвесторов финансовая модель сложится, а кому-то денег или залогов не хватило. Были намерения, мы все меры, от нас зависящие, готовы были оказать. Не смогли решить вопрос, не нашли инвесторы финансирования.

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