Минздрав определил размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе непривитых сотрудников
Работодателей будут привлекать к ответственности по статьям 462, 425 Кодекса об административных правонарушениях РК, передает Informburo.kz.
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В Казахстане определили размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе невакцинированных сотрудников, сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.
"Штрафовать за не исполнение требования государственного санитарного врача руководители сферы оказания услуг будут наказываться по статьям 462, 425 Кодекса об административных правонарушениях РК. Штрафовать будут, в основном, работодателя, который допустил невакцинированного сотрудника", – сказал он.
Административное наказание предусмотрено и для физического лица в случае нарушения постановления.
Статья 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" предусматривает наказание в виде штрафа:
- для физических лиц – в размере пяти МРП;
- для должностных лиц – 15 МРП;
- для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 100 МРП;
- для субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП;
- для субъектов крупного предпринимательства – 500 МРП с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.
Согласно статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" влечёт штраф:
- для физических лиц – 30 МРП;
- для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 230 МРП;
- для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП;
- для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП.
Руководители различных компаний до 15 июля должны организовать вакцинацию первым компонентом. После 15 июля мониторинговые группы будут осуществлять выборочные проверки. В случае выявления нарушения начнут применять штрафные санкции.
Также постановлением предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) для невакцинированных работников вышеперечисленных организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев).
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