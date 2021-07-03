Работодателей будут привлекать к ответственности по статьям 462, 425 Кодекса об административных правонарушениях РК, передает Informburo.kz.

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В Казахстане определили размеры штрафов для руководителей, которые будут допускать к работе невакцинированных сотрудников, сообщил официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Ержан Байтанаев.

"Штрафовать за не исполнение требования государственного санитарного врача руководители сферы оказания услуг будут наказываться по статьям 462, 425 Кодекса об административных правонарушениях РК. Штрафовать будут, в основном, работодателя, который допустил невакцинированного сотрудника", – сказал он.

Административное наказание предусмотрено и для физического лица в случае нарушения постановления.

Статья 462 КоАП РК "Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований" предусматривает наказание в виде штрафа:

для физических лиц – в размере пяти МРП;

для должностных лиц – 15 МРП;

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 100 МРП;

для субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП;

для субъектов крупного предпринимательства – 500 МРП с приостановлением действия разрешения или без такового либо с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности или без такового.

Согласно статье 425 КоАП РК "Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов" влечёт штраф:

для физических лиц – 30 МРП;

для должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 230 МРП;

для субъектов среднего предпринимательства – 310 МРП;

для субъектов крупного предпринимательства – 1600 МРП.

Руководители различных компаний до 15 июля должны организовать вакцинацию первым компонентом. После 15 июля мониторинговые группы будут осуществлять выборочные проверки. В случае выявления нарушения начнут применять штрафные санкции.

Также постановлением предусмотрено обязательное ПЦР-тестирование (один раз в семь дней) для невакцинированных работников вышеперечисленных организаций (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших Covid-19 в течение последних трёх месяцев).