Трагедия произошла вчера, 2 июля, в 7 микрорайоне, в одном из многоэтажных домов. Мальчик в возрасте 4 лет 11 месяцев выпал из окна 5-го этажа. Он остался жив, но находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Иллюстративное фото static.ngs.ru

- Вызов поступил в 19.25. Пострадавшего доставили в детскую областную больницу, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - У ребенка диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, перелом левой плечевой кости со смещением, множественные ушибы мягких тканей. Сознание сопорозное.

Пострадавший мальчик находится в реанимации. Медики отмечают, что состояние у пациента тяжелое, но стабильное.