За пятницу, 2 июля, в регионе зарегистрировано 53 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,31%. Днем ранее было выявлено 52 заболевших.

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- Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 25, Рудный - 9, Лисаковск – 5, по 3 случая - в Аркалыке и Камыстинском районе, по 2 случая - в Аулиекольском, Денисовском, Федоровском районах, по 1 случаю - в Житикаре и Узункольском районе.

- 34 обследованы по самообращению, 12 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 7 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 36 с симптомами заболевания, 17 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 2 июля 2021 г. зарегистрировано 16 939 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 276 человек.