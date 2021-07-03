Минувшей ночью двумя матчами в Санкт-Петербурге и в Мюнхене стартовала четвертьфинальная стадия плей-офф чемпионата Европы по футболу.

Голкипер сборной Швейцарии Ян Зоммер помог довести матч со сборной Испании до серии пенальти / Фото Reuters

Первыми путевку в полуфинал на «Газпром Арене» разыграли сборные Швейцарии и Испании, выдавшие два самых результативных и зрелищных матча на первой стадии плей-офф. Швейцарцы в 1/8 финала остановили продвижение одного из главных фаворитов ЕВРО, действующего чемпиона мира сборную Франции, уступая в счете 1:3 за десять минут до конца основного времени и взяв верх в серии пенальти. А испанцы, ведя в счете 3:1, позволили сборной Хорватии сравнять счет и добились победы, забив два гола в дополнительное время.

Никогда в своей истории не проходившая так далеко на чемпионате континента сборная Швейцарии пропустила уже на 8-й минуте. Испанцы буквально в первой своей атаке заработали угловой удар на правом краю, при розыгрыше которого после навесной подачи Коке Хорди Альба пробил слету из-за пределов штрафной площади. Швейцарский голкипер Ян Зоммер готовился поймать мяч, но Денис Закария неудачно подставил ногу и стал автором десятого автогола. Интересно, что в 15 предыдущих чемпионатах континента было зафиксировано девять вместе взятых автоголов.

Поведя в счете, испанцы установили контроль за мячом, при этом почти не создавая остроты у ворот соперника и допуская ошибки в обороне. После очередной ошибки на 68-й минуте Эмерик Ляпорт и Пау Торрес не смогли подальше выбить мяч, который отлетел к Ремо Фройлеру, а после его простела Джердан Шакири в касание пробил в левый нижний угол - 1:1. На 77-й минуте испанцы получили численный перевес после того, как автор голевой передачи был удален с поля за грубый подкат. Однако счет не изменился ни до конца основного времени, ни в дополнительные два экстра-тайма и во многом благодаря отличной игре Зоммера. А в серии пенальти уже голкипер Испании Унай Симон дважды выручил свою команду, которая стала первым полуфиналистом ЕВРО-2020.

Соперники испанцев по полуфиналу определились на поле мюнхенской «Альянц Арены», где встречались сборные Бельгии и Италии. Итальянцы, переигравшие в 1/8 финала сборную Австрии (2:1) и установившие новый личный рекорд - 31 матч подряд без поражений, были активнее с первых минут четвертьфинального матча, открыв счет через полчаса игры. На 31-й минуте Марко Верратти перехватил пас бельгийских защитников при попытке выйти из штрафной площади, отправил его на ход Николо Барелле, а тот, обыграв сразу трех защитников, мощно пробил в дальний угол ворот мимо голкипера Тибо Куртуа.

Футболисты сборной Италии и бельгиец Ромелу Лукаку / Фото Reuters

Не отсиживавшиеся после забитого гола итальянцы на 44-й минуте удвоили свое преимущество. Лоренцо Инсинье обошел Юри Тилеманса, сместился с левого фланга в центр и из-за штрафной площади посла мяч в дальнюю «девятку». Однако буквально через минуту бельгийский нападающий Жореми Докю на скорости оббежал в штрафной площади Ди Лоренцо и вынудил правого защитника совершить фол почти на лицевой линии. Назначенный за это нарушение пенальти четко реализовал Ромелу Лукаку.

Во втором тайме бельгийцы могли дважды сравнять счет, но в первом случае на помощь голкиперу Джанлуиджи Доннарумме пришел Леонардо Спинаццола, принявший удар Лукаку на себя, а во втором Докю пробил после сольного прохода впритирку с крестовиной ворот.

Вторые полуфиналисты определятся сегодня - в 22:00 в Баку начнется встреча между сборными Чехии и Дании, а в час ночи в Риме борьбу за путевку в полуфинал начнут сборные Украины и Англии.