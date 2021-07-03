15-летний подросток, не умеющий плавать, утонул в Костанайской области
3 июля 2021, 09:17 | Происшествия
Несчастный случай произошел вчера, 2 июля, в городе Тобыл, на пляже рядом с мавзолеем Алтынсарина. По словам родственников, подросток 2006 года рождения не умел плавать. Он не рассчитал глубину и ушел на дно.
Иллюстративное фото yandex.net
Пока известно, что мальчик находился под водой 40 минут, прежде чем его удалось обнаружить. После этого вызвали скорую помощь.
- Вызов поступил в 20.58. В 21.05 медики прибыли на место происшествия. По прибытию бригада обнаружила на берегу реки тело ребенка, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения ЖИЛКИБАЕВА. - Дыхание и пульс отсутствовали, наблюдалось трупное окоченение. Реанимационные мероприятия не проводились ввиду явных признаков биологической смерти.
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