Что же это за врач, что же это за медицина, в основе которой сеянье страха в душах миллионов?

Что такое плацебо, слышали практически все. Это псевдолекарство, которое способно нам помочь, если мы верим в его силу. А что такое ноцебо? Это некое вещество или действо, или манипуляция с чем-то, которые способны вызвать болезнь или даже смерть. Именно на эффекте ноцебо основана многовековая история колдовства, а точнее того, что именуется вредоносной магией.

В психологии и философии религии, с которыми мне довелось соприкасаться несколько десятилетий, известны множество примеров такого рода, когда охваченные мистическим ужасом люди заболевали или погибали после того, как их «заколдовывали». Правда, тут принципиально важно совпадение картин мира колдуна и жертвы. Скажем, если от аборигена австралийца сбегала жена, он мог начертить на земле контуры ее тела и проткнуть их копьем в убеждении, что негоднице не поздоровится. И австралийское колдовство могло действовать… на аборигенов. Для наказания современных жен это уже не поможет. Их этим не напугаешь.

А вот в военном деле паника первый помощник, если только использовать ее против врага. Целые сражения проигрывались, когда войском овладевал ужас.

К чему я все это? Да к тому, что фабрикация ужасов сопряженных с известным вирусом, включая и прямо противоположные пугалки, уже на тему прививок, основаны на эффекте ноцебо. Как прием в глобальной психологической войне, эти ужастики действенны. Одно странно: мишенью-то становятся не вражеские армии, а целые народы.

А вот с позиций психологии и медицинской этики та вакханалия, которую подхватили СМИ – это преступление. Что же это за врач, что же это за медицина, в основе которой сеянье страха в душах миллионов? Разве не известно, что пугающий прогноз, равно как и вещество, именуемое вредным, уже сами по себе работают против человека? Страх лишает способности совершать элементарное. Так, и я, и многие из вас легко пройдут по узенькому бордюру, но, не будучи циркачами, мы не в силах будем пройти по самой широкой доске, размещенной на высоте третьего этажа.

Я ничего не говорю о самой болезни – это дело врачей. Я только о панике, страхе, который усугубляется не одним лишь страхом перед болезнью, но и страхами перед хаотичностью антиэпидемических мер и ливневыми потоками штрафов. Показательно, что в наши дни появился и еще один вид опасений. Помимо безоговорочных сторонников прививок и тех, кто считает, что любой медицинский препарат следует применять с учетом особенностей индивидуальных организмов, есть сегодня и те, кто сделал прививку под давлением, но при этом впитал и антипрививочные рассуждения, особенно те, которые предупреждают о будущих, через годы, негативных последствиях прививок.

Представьте себе положение того, кто живет с подспудным ожиданием негатива. А это психологически очень непросто. Поневоле вспоминается рассказ об одном астрологе, которому король задал лобовой вопрос: «Ты легко предсказываешь судьбы других, а когда, согласно звездам, умрешь ты сам?» Вопрос с подвохом: ведь меч королевского палача может в любой момент подкорректировать волю звезд. Но астролог не растерялся и ответил: «Ваше величество. Моя смерть связана с другим человеком. Я умру за три дня до Вашего ухода из жизни». И что бы вы подумали? Король не стал рисковать и отпустил астролога с миром.

Нередко я думаю, не напоминают ли сегодняшние пугальщики-алармисты этого астролога тем, что их больше заботит собственное благополучие, нежели наше с вами здоровье?