Город Холодные Берлоги с заброшенными фонтанами и дворцами известен каждому, кто в детстве читал сказку Киплинга о Маугли. Посреди казахской степи в середине 20-го века вырос удивительный индустриальный город, получивший название Рудный. Но уже к началу 21-го века он стал выглядеть, как тот заброшенный город в джунглях.

Бывший фонтан по ул Ленина

О бывшей славе и красоте строившегося города мы можем судить по десяткам фонтанов. Возможно сейчас, в век стекла и бетона, фонтаны больше никому не нужны, но еще 30-40 лет назад можно лишь представить себе, как они радовали взгляд молодых горожан, исполненных надежд: через четыре года, здесь будет город-сад…

Фонтаны в виде шести чаш возле Ледового дворца

Город начал закладываться в эпоху правления Н. С. Хрущева. 4 ноября 1955 года выходит постановление № 1871 ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве», ограничивая порывы архитекторов к пышности и обязуя строить исключительно то, что экономически выгодно и необходимо.

«Ландшафтный дизайн «квартала первых хрущёвок» делает плескательные фонтаны главными элементами дворов. Опытное строительство тщательно экономически выверено. Чаши, безопасные для детей по глубине и отделке, исполняются из типовых элементов. Роль фонтанов в помещениях и фонтаны как основа детских площадок в жилом квартале - демонстрируют новую степень заботы о гражданах и открывают дорогу сотням смелых и самобытных гидросооружений в интерьерах и ансамблях советской архитектуры», - описывает это время на портале regnum.ru популяризатор истории техники, архитектуры и промдизайна XX века Николай ЧЕКАНОВ.

Фонтан на проспекте Космонавтов - как было

Фонтан на проспекте Космонавтов - как стало

То есть, даже во время действия постановления фонтаны в городе не считались архитектурным излишеством, но считались необходимой заботой о горожанах.

Для чего городу фонтаны? Во-первых, это красиво. С фонтанами намного легче переносить тяготы летнего зноя, а шум струящейся воды и вид искрящихся струй приносит успокоение.

Рудный насчитывал десятки фонтанов. Сколько их всего было? Горожане вспоминают адреса: ул. Парковая, возле дома № 126, рядом, возле дома № 132 руины фонтана, недалеко от них - фонтаны около школ №№ 10, и 14, большой фонтан был около Ледового дворца, в поле между ЦУМом и поликлиникой.

Во многих дворах остались бетонные формы, которые ранее были фонтанами и радовали взоры горожан. Два ранее действующих круглых фонтана превратили в убогие клумбы с побитой отделочной плиткой, засыпав их землей. Фонтан в стиле модерна на улице Космонавтов, в виде большого золотого шара, стал похож на обычный умывальник. Четыре фонтана в новом парке «Достык» редко застанешь в работе.

Субботний вечер. Фонтаны в парке Достык. Не работают

Большинство прежних фонтанов приказали долго жить, а смотреть на достижения современных архитекторов-градостроителей - значит созерцать форменное безобразие. Ежегодно из бюджета города выделяются средства на ремонт и содержание фонтанов. Но их все меньше, а работающих осталось всего несколько.

При этом деньги из бюджета весьма успешно и в полной мере осваиваются. 21 мая 2020 года на фонтаны, расположенные по пр. Космонавтов и на пересечении ул. Горняков и ул. Ленина, отдел ЖКХ акимата Рудного потратил в сумме более 2 млн тенге. Их обслуживание обошлось тогда бюджету в 1 325 000 тенге, а установка двигателей в фонтане на ул. Ленина - Горняков - в 700 000 тенге.

Ремонт фонтана возле памятника Энтузиастам за 2 млн тенге пластиковой трубой по 500 тенге за метр

Доски, которыми хвастался в интервью местным СМИ работник акимата, через неделю уже отскочили

Между ГКП «Городской парк культуры и отдыха» акимата города Рудного и ТОО «Орда GROUP 2017» 1 июня 2020 года заключён договор о государственных закупках общей суммой 723 000 тенге на сервисное и техническое обслуживание четырех фонтанов, за каждый - по 241 000 тенге.

В 2021 году ТОО «Казстройтехно» выигрывает конкурс на ремонт фонтана возле памятника Энтузиастам-первопроходцам на сумму 2 149 000 тенге и сооружает жалкое зрелище из полипропиленовых труб ценой по 500 тенге за метр.

Фонтан возле памятника Энтузиастам-первопроходцам - как было

Фонтан возле памятника Энтузиастам-первопроходцам - как стало

Заброшенные фонтаны Рудного – отражение утраченной былой славы города горняков. А также, как считают горожане, показатель умелого казнокрадства.

Несмотря на громкие заявления политиков о том, что «лишь слепой не может видеть, как расцветает Казахстан», мы с вами можем лишь наблюдать закат империи. И очень яркий тому пример – заброшенные фонтаны Рудного.

Автор - гражданский журналист «НГ»

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