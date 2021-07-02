Небольшое понижение температуры воздуха синоптики прогнозируют в понедельник, 5 июля, но лишь на севере области. В ближайшие дни жаркая погода обусловлена ложбиной циклона с прохождением фронтальных разделов. Холодный фронт на территорию области придет 6-7 июля и вызовет долгожданное снижение температуры.

Фото Ксении РЕБИК

В субботу, 3 июля, на территории региона синоптики прогнозируют дождь, грозу, град и шквал - но лишь местами. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-26, на западе области 17 градусов, днем 33-38, на юге - 41 градус.

В Костанае в субботу ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и гроза, ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 21-23, днем 36-38 градусов.

- В воскресенье, 4 июля, по области местами пройдут кратковременные дожди и гроза, направление ветра сменится на сверо-западное, скорость 9-14 м/с. Температура ночью 18-23, на севере области 15, днем 33-35, на юге области 38 градусов, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - В областном центре в воскресенье ожидается переменная облачность, также кратковременные дожди и гроза. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 31-33 градуса.

В понедельник, 5 июля, по области местами пройдут кратковременные дожди и гроза, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 15-20, днем 27-32 градусов. А вот на севере области уже начнется понижение температуры: ночью 12, днем 24 градуса.

Впрочем, в Костанае в понедельник будет еще жарко: ночью 18-20, днем 30-32 градуса. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Как и в предыдущие дни ожидается переменная облачность, кратковременные дожди и гроза.