Жители п. Енбек (ранее Давыденовка) Костанайского района были вынуждены вызвать своего акима на откровенный разговор, так как они не раз сообщали о проблемах в местный акимат, но их просьбы не были услышаны.

Когда в сентябре 2017 года обсуждали переименование поселка Давыденовка, обещаний было много. Ни одно до сих пор не исполнено

Встреча с акимом Александровского сельского округа Русланом КЕМБАЕВЫМ прошла 25 июня. Первым из жизненно важных вопросов сельчане назвали отсутствие связи. В деревне есть вышка сотовый связи оператора «Теле2», но она не работает. Ранее была связь сотового оператора «Билайн», и если тогда была хоть какая-то возможность выхода в Интернет, то сейчас же ее нет совсем.

- Весь учебный год мы вынуждены были снимать детям квартиры в городе, - говорит одна из жительница поселка. - Для того, чтобы студенты могли заниматься на дистанционном обучении.

- Сотовые операторы - это частные компании, - ответил аким. - Мы не можем им ничего предъявлять.

Вопрос о доступе к Интернету поднимали отдельно.

- В 2020 году мимо нашего поселка прокладывались оптоволоконные провода для поселков, находящихся дальше от города, чем Енбек. Почему бы сразу не ввести во все поселки, а не выборочно, - поинтересовались жители.

Вышка в поселке есть, а связи нет

- Высокоскоростной интернет проводился для нужд образования, - пояснил Кембаев. - К данному Интернету подключены только школы. На жителей этот Интернет не был рассчитан. Та же в вашем поселке нет технической возможности - нужно устанавливать АТС, до которой, собственно, и подводится высокоскоростной Интернет. В вашем поселке такой АТС нет.

Ситуация с водоснабжение аналогична предыдущей: соседям трубы прокладывают, но Енбек - как белое пятно на карте. По словам акима, водопровод проводится в поселки, в которых питьевая вода отсутствует вообще.

- В какие именно поселки проводить воду, решали не только мы, - объяснил Кембаев. - Из всех поселков брали образцы воды. Проводилась экспертиза, по результатам которой и было принято решение, что поселки Енбек и Жуковка в питьевой воде не нуждаются. А вот жителям других поселков она необходима. Также нет финансирования на водоснабжение вашего поселка. Все, что мы можем вам предложить, это подвоз воды.

Аким заверил - вода в поселке Енбек отличная и пригодна к питью. На что одна из жительниц предложила набрать воды и угостить акима. Но Руслан Кембаев тактично отказался.

Кстати, новый водопровод берет начало возле поселка Енбек, минуя соседний поселок Жуковку и следуя далее по намеченному, загадочному и непонятному для жителей ближайших поселков пути. Сельчане не понимают, почему нельзя охватить водоснабжением их поселок сразу, чтобы не тратить потом дополнительно большие суммы на монтаж отдельного трубопровода до Енбека.

Еще один больной вопрос -на улице Набережной дороги нет от слова совсем. С приходом весны невозможно выйти со двора.

- Конечно, асфальт мы не положим, но найдем альтернативный вариант, - пообещал аким.

Полуразрушенные здания - еще одна больная мозоль для жителей поселка Енбек

В поселке нет ни намека на место, где могли бы играть дети - ни стадиона, ни школьной площадки. Так что выходят за двор и играют прямо на дороге.

- Каждый раз, отпуская ребенка гулять, переживаешь, чтобы с ним ничего не случилось, - возмущается Аделина БОРИСЕВИЧ. - Ведь если местные водители в курсе, то водители, которые впервые попали в поселок, могут не заметить и сбить детей

- По поводу детской площадки вопрос решается, - ответил аким. - Один из местных предпринимателей Нуржан Хамитович Ахметов пообещал нам к осени, после сбора урожая, выделить денежные средства для строительства площадки.

В завершение схода вким рассказал о планах на этот год:

- В ближайшее время планируется вывоз несанкционированных свалок с территории поселка. Сейчас мы находимся в поисках подрядчика. Также к осени будет проведено освещение на одной из улицы.

Однако внятных ответов на свои вопросы жители так и не получили. Сейчас они планируют писать письма в вышестоящие инстанции. И решительно настроены добиваться решения своих проблем.

Автор - гражданский журналист «НГ»

Фото автора