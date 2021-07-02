2 июля 2021 года вступит в силу постановление Главного государственного санитарного врача РК, согласно которому вводится в действие норма по ограничению допуска на работу в очном режиме работников, не получивших вакцинацию против COVID-19.

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- Национальная палата предпринимателей разделяет обеспокоенность по поводу опасности распространения нового штамма. Вместе с тем, в "Атамекен" поступает большое количество звонков и обращений от бизнеса в связи с установленными обязательными сроками вакцинации и обширным перечнем объектов бизнеса, сотрудники которых в короткий период времени должны получить вакцину, - пишет Atameken.kz. - В сфере услуг занято более 2 млн человек. Маловероятно, что до 15 июля все сотрудники этого сегмента смогут получить первый компонент вакцины. Ведь параллельно вакцинацию проходят и другие граждане Казахстана. Также казахстанцы не успеют до 2 июля получить ПЦР-тесты.

Несоблюдение санитарных норм влечет за собой штрафы: от 87 510 тенге до 4,6 миллиона тенге.

- Все это создает риски активизации "серого" рынка труда, подделки результатов тестов и продажи паспортов вакцинации, - отмечают в пресс-службе. - В этой связи, "Атамекен" просит Министерство здравоохранения пересмотреть сроки проведения вакцинации. Рассмотреть возможность поэтапного механизма вакцинации с составлением понятного для бизнеса графика.

Палата предпринимателей считает, что в первую очередь вакцину должны получить представители «первой линии» - педагоги, врачи, военные и т.д, а также декретированные категории населения. И предлагает установить для них срок до 15 августа 2021 года.

Граждан, задействованных в других сферах деятельности (боулинги, банки, ЦОНы, театры, музеи, филармонии и т.д) вакцинировать добровольно, чуть позже оговоренных в постановлении сроков, например, достижение полного курса до 15 сентября 2021 года.

- Считаем важным еще раз уточнить механизмы проведения вакцинации. Определить, кто должен взять на себя контрольную функцию по вакцинации в коллективе/проверке наличия у сотрудников ПЦР-тестов. К примеру, штат в сегменте малого бизнеса зачастую представлен собственником бизнеса и бухгалтером, в крупных компаниях для проверки необходимо будет освободить от работы несколько рабочих единиц, - заключили в "Атамекен".

