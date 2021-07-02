Полиция пыталась вернуть мужчину в квартиру, но он все равно спрыгнул. А растянутый под балконом брезент оказался неэффективен - 34-летний мужчина явно не желал попасть в него.

- 1 июля 2021 года около 13.16 в Северный отдел полиции поступило сообщение о том, что мужчина пытается спрыгнуть с балкона 3 этажа дома в микрорайоне «Юбилейный», - пишет Saqshy.info. - На место выехала полиция, служба ДЧС. Полиция и спасатели предприняли меры по спасению мужчины. Однако, он все равно спрыгнул.

Пострадавший остался жив, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Причины случившегося выясняются.