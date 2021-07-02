Костанаец спрыгнул с балкона 3 этажа из-за ссоры с женой
2 июля 2021, 12:10 | Происшествия
Полиция пыталась вернуть мужчину в квартиру, но он все равно спрыгнул. А растянутый под балконом брезент оказался неэффективен - 34-летний мужчина явно не желал попасть в него.
- 1 июля 2021 года около 13.16 в Северный отдел полиции поступило сообщение о том, что мужчина пытается спрыгнуть с балкона 3 этажа дома в микрорайоне «Юбилейный», - пишет Saqshy.info. - На место выехала полиция, служба ДЧС. Полиция и спасатели предприняли меры по спасению мужчины. Однако, он все равно спрыгнул.
Пострадавший остался жив, получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. Причины случившегося выясняются.
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