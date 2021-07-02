Процесс массовой вакцинации против Covid-19 в мире начался в декабре 2020 года. В Казахстане вакцинация стартовала 1 февраля этого года. В настоящее время 1 дозу получили 3 246 795 человек, обе дозы — 1 954 372 человек. Вакцинация при этом идёт низкими темпами и власти предпринимают шаги для ускорения темпов, в том числе непопулярные. Один из главных вопросов, который обсуждает общество — можно ли уволить работника в случае его отказа от вакцинации. Factcheck.kz попробовал разобраться в этом вопросе, основываясь на трудовом кодексе и действующих постановлениях.

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Утверждение: При отсутствии у человека прививки против Covid-19, его могут уволить с работы.

Вердикт: Полуправда

Со 2 июля 2021 в соответствии с постановлением главного санитарного врача прививка будет необходима для очной работы в ряде сфер, в частности — в ЦОНах, в медицинских и образовательных учреждениях, заведениях общепита, банках, объектах оптовой и розничной торговли. Полный список приведён в приложенном ниже приказе. Пока речь идёт о переводе ряда сотрудников на удалённую работу, однако в соответствии с этим постановлением и трудовым кодексом РК, возможность отстранения от работы или увольнения работника в определённых сферах при отказе от вакцинации является вполне реальной — при соблюдении ряда условий.

Постановление главного санврача РК



Юридические основания для введения такого постановления санврача прописаны в пункте 7 статьи 38 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» где сказано, что главный санитарный врач страны может «потребовать проведения обязательной вакцинации населения».

Что говорит постановление санврача и Трудовой кодекс?

Что с кодексом? В статье 48 Трудового кодекса РК указано, в связи с какими обстоятельствами можно отстранить сотрудника от работы, а в статье 49 — основания для увольнения. В пунктах 4 и 6 статьи 48 сказано, что человек может быть отстранён от работы в случае «не прохождения медицинского осмотра либо предсменного медицинского освидетельствования, если они являются обязательными в соответствии с законодательством Республики Казахстан», а также в случае если «если его действия или бездействие повлекли или могли повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников». Пункт 3 статьи 49 предусматривает расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Статьи 52 и 53 ТК описывают возможные основания и процедуру расторжения договора по инициативе работодателя.

Вот как оценивает ситуацию эксперт в области трудового права Бибигуль Нурашева: «С точки зрения трудового права не прописано, как быть в таких ситуациях. И статьи в трудовом кодексе о том, что работника не имеют права принуждать, нет. Есть 52-я статья, где четко прописаны основания для расторжения трудового договора. Но работодатель на основании постановления главного санврача, который призывает предпринимателей создавать безопасные условия труда, на локальном уровне может издать акт, который обязателен для исполнения работниками. И если работник нарушит локальный акт, то его могут привлечь к дисциплинарной ответственности, а при повторном проступке и расторгнуть договор», — объясняет Нурашева в интервью «Радио Азаттык».

Что с постановлением? В соответствии с постановлением санврача, переводу на удалённую работу подлежат не вакцинированные работники определённых сфер, за исключением тех, у кого есть постоянный медотвод и переболевших COVID-19 в последние 3 месяца. Всем остальным для работы офлайн необходимо либо вакцинироваться, либо еженедельно сдавать ПЦР-тест. Таким образом, если работник без медотвода не может быть переведён на удалёнку из-за характера свой деятельности и при этом не вакцинируется и не предоставляет ПЦР, работодатель вправе отстранить его от работы без сохранения заработной платы, а также в ряде случаев — уволить.

Смоделируем ситуацию: работник розничной торговли не вакцинирован, не имеет медотвода, и не может быть переведён на удалённую работу. В случае, если при этом он отказывается от вакцинации и еженедельного ПЦР-теста, он может быть отстранён от работы. Если работодатель ввёл локальный акт в соответствии с постановлением санврача, возможен выговор, а при наличии дисциплинарного взыскания ранее — увольнение. То же самое работает в случае если работник предоставляет поддельную справку о вакцинации или поддельный ПЦР.

Каковы последствия? Как сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова, «за нарушения предусмотрена административная ответственность в соответствии с КоАП. Она предусматривается как для физических (5 МРП), так и для юридических лиц. То есть если работодатель не будет выполнять эти требования, то он тоже может быть привлечён к административной ответственности».

Контекст: ещё раз об основаниях и выборе

Нужно понимать разницу, между словами «обязательный» и «принудительный». Никто не может насильно заставить гражданина Казахстана вакцинироваться, если ему противопоказана какая-либо вакцина. В пункте 18 статьи 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» прописано, что человек имеет право на информированный отказ от вакцинации. То есть получить или не получить вакцину — это ваш информированный выбор и ваша ответственность. Однако в таком случае вам и вашему работодателю потребуется принять на себя ряд ограничений, если вы работаете в сферах, указанных в постановлении главного санитарного врача. Напомним также, что плановая обязательная вакцинация от других заболеваний в ряде указанных сфер — отнюдь не новость.