Он будет рассматривать все споры физических и юридических лиц с государственными органами. Заявления начинает принимать с сегодняшнего дня, то есть с 1 июля. Сегодня же в Костанае прошло небольшое торжество в честь открытия этого суда.

Создание таких судов в Казахстане напрямую связано со вступлением в действие с 1 июля Административного процедурно-процессуального кодекса, тоже нового. Его принятие считается прорывом в деле защиты интересов граждан при их противостоянии с государством. Этот кодекс и регламентирует работу новых специализированных межрайонных административных судов (СМАС).

- Институт административной юстиции опробован во многих европейских странах, в государствах на постсоветском пространстве. И хорошо себя зарекомендовал, - сказал на церемонии открытия председатель Костанайского областного суда Анатолий СМОЛИН. - Раньше у нас публично-правовые споры рассматривали и экономический суд, и гражданские, теперь все жалобы на действия госорганов будет рассматривать один этот суд. В областных судах и в Верховном уже созданы специализированные коллеги по административным делам.

В Костанайской области в новом суде работает 9 судей, председателем назначен Ибрагим Дезиев, бывший ранее председателем Карасуского районного суда.

СМАС располагается по адресу ул. Пушкина, в здании бывшего областного суда. Журналистам показали кабинеты судей, залы заседаний, оснащенные оргтехникой для онлайн-конференций, для ведения аудио- и видеозаписей судебных процессов.

Суд в Костанае, который все раньше привычно называли административным, по-прежнему действует, но теперь называется судом по административным правонарушениям.

Фото Галины КАТКОВОЙ