За среду, 30 июня, в регионе зарегистрирован 51 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,30%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 26, Рудный - 11, Аркалык – 4, Карабалыкский район – 3, по 2 случая - в Лисаковске, Карасуском и Костанайском районах, Аулиекольский район – 1 случай.

- 42 пациента обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 47 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 июня 2021 г. зарегистрировано 16 834 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 217 человек.