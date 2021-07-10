В мае 2021 года произошло перераспределение полномочий между уровнями госуправления. В частности, вопросы деятельности ономастических комиссий передаются от правительства акиматам. То есть, теперь решения по переименованию улиц, сел и так далее будут приниматься на местном уровне.

Первое, что пришло мне в голову: у наших бастыков обязательно появятся много батыров из их предков. Ведь надо давать чьи-то имена взамен «идеологически устаревшим». Думаю, что если бы не действующий мораторий на переименования, то имена таких «батыров» появились бы уже сегодня. Ведь древний период истории Казахстана расцвечен многочисленными легендами и преданиями, правдоподобность которых сомнительна. Вот мы и лепим предков, исходя из собственных взглядов и симпатий.

Правда, переименования у нас происходят не только по этому признаку. Например, какую идеологическую нагрузку несет наименование улицы Парковая? Ну, для Костаная его исчезновение было бы еще терпимо. У нас парки в угоду бизнесу уже выкорчевали. На их месте расположились «Макдональдс» и другие всякие закусочные. Тогда надо переименовать и Алматы. Там тоже на месте садов с знаменитым апортом стоят коттеджи бизнесменов и чиновников. Так что на звание «Отца яблок» Алматы не тянет.

Российский историк конца ХIХ - начала ХХ веков Ключевский писал: «История учит даже тех, кто у нее не учится: она их проучивает». У нас это не действует. Я имею в виду повальное присвоение имени Назарбаева везде и всему. Даже столица государства получила его имя.

Давайте вспомним: были Ленинград и Сталинград, Сталинабад и Лениногорск. Памятники Ленину и Сталину возводились сотнями. Правда, в отличии от Нурсултана Абишевича, после их смерти. Да и Наполеон на предложение о наименовании площадей и улиц его именем заявил: «Это почести не для живущих людей». Есть примеры и в современной истории - это и Туркменбаши, и бывший президент Узбекистана Каримов. Сразу после их смерти в этих странах моментально перевернули вверх дном все, что «воздвигли» эти лидеры в честь себя. Узбеки пошли дальше. Были предъявлены претензии и дочери Каримова.

«Слава не застаивается. Стоит ей осесть как все от тебя отхлынут. И они потребуют нагло, открыто, чтобы он оплатил им их низкопоклонство тотчас же», - писал Юрий Тымянов. Известно, что пуще всего толпа мстит тому, кому вчера поклонялась. Нет уверенности в том, что после смерти Назарбаева (все мы смертны) у нас не сделают также. А именно уберут из конституции понятие «Елбасы» и соответствующие гарантии. Всерьез поинтересуются, откуда у членов его семьи взялись миллиарды в офшорах, замки в Лондоне и так далее.

И еще одна новость. В Казахстане собираются не только переписать учебник по «История Казахстана», но даже замахнулись на учебник «Всемирная история». Я представляю, что получится. Ведь наша история независимого Казахстана более похожа на историю Назарбаева, нежели на историю страны как таковой. Наши историки иногда говорят такое, что скульптура отца истории Геродота краснеет. Одновременно все светлое и сильное, что было в прошлом СССР, мы уже оплевали.