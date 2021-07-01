Неделю после заседания правительства в стране обсуждают новость: прививаться придется всем, хочешь - не хочешь.

Прививочный пункт в Бизнес-центре. За последнюю неделю число посетителей здесь увеличилось вдвое

Регламентирующего эту норму постановления главного санврача РК на день верстки газеты (вечер 30 июня) не было, но ожидания сгустились.

Особенно после того, как свое «за» сказал премьер-министр, а акимы областей начали наказывать глав районов и городов за низкие темпы прививочной кампании. В Костанайской области в том числе. При этом основной рычаг воздействия государство намерено вручить предпринимателям.

Бизнес планируют поставить в такое положение: работники либо вакцинируются, либо раз в неделю идут на ПЦР-тестирование. И предъявляют результаты как гарантию того, что не распространяют заразу в коллективе. Еще не очень понятно, будет ли так лишь в сфере услуг и образовании, как рекомендовала межведомственная комиссия вначале, или рамки расширятся. В столицах бизнес гудит, что это снова ударит его экономически. В Костанае - «НГ» узнавала в палате предпринимателей - пока тихо.

Но информация будоражит: «красных» областей в РК прибавилось, новый штамм злющий. И движение народа к прививочным пунктам стало активнее. В одном из них, что на 9-м этаже Бизнес-центра в Костанае, сказали, что сейчас прививают в среднем 75-80 человек в день, а раньше - по 25-30. Пандемии не видно конца.

Фото Ксении РЕБИК