За январь-апрель импорт мопедов, электросамокатов, гироскутеров составил 36% от объёма продаж 2020 года, передает Informburo.kz.

Неопределённость в отношении мопедов и электросамокатов на законодательном уровне вносит коррективы в процесс устойчивого роста продаж таких средств индивидуальной мобильности, сообщает пресс-служба Ассоциации казахстанского автобизнеса.

За четыре месяца 2021 года импорт подобной техники составляет уже 36% от объёма продаж 2020 года. После бурного роста в 2018 и 2019 годах, когда в страну импортировалось более 100 000 единиц техники в год, в 2020 году произошло резкое падение до 77 036 единиц в год, во многом это связано с пандемией.

"В среднесрочной перспективе продажи электросамокатов демонстрируют устойчивую динамику, однако неопределённость на законодательном уровне и насыщенность рынка внесут свои коррективы в этот процесс. Ещё год назад электросамокаты собирались прописать в законе о "Дорожном движении", признав средствами персональной мобильности и чётко обозначив права и обязанности водителей. Но до сих пор этот вопрос до конца не урегулирован", – отметили в АКАБ.

На фоне электросамокатов результаты продаж мототехники, подлежащей регистрации и получению номера, значительно скромнее. В январе-апреле 2021 года в Казахстане на первичный учёт поставлено всего 744 мотоцикла, из ввезённых в этом году – 2272.

"Большинство новых и б/у мотоциклов, а также больших мопедов, импортированных преимущественно из Китая, ездит без номерных знаков. Так, в 2019-2020 годах ввоз мототранспорта в 4-5 раз превышал количество техники, поставленной на учёт", – отметили в ассоциации.

Среди зарегистрированной по всем правилам техники лидирует доступная продукция российско-китайского бренда Racer, китайская Peda на второй позиции, на третьей – белорусско-китайские мотоциклы Minsk и японская Yamaha. Больше всего новых мотоциклов ставят на учёт в Алматы, ВКО и Алматинской области.

Общий парк мотоциклов и мопедов с двигателем объёмом свыше 50 см3, зарегистрированных в МВД РК, составляет 61 670 единиц. Почти 78% от общего числа – это мотоциклы возрастом старше 20 лет. Больше половины всех зарегистрированных мотоциклов в стране – советские "Урал" и "Иж".