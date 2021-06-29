Этой ночью были сыграны еще два матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, по результатам которых определилась третья пара четвертьфинала. А результаты не могли не порадовать болельщиков.

Ферран Торрес забивает третий гол в ворота в ворота сборной Хорватии / Фото championat.com

Открывал игровой день поединок на стадионе «Паркен» в Копенгагене между сборными Хорватии и Испании. Обе команды вышли в плей-офф со вторых мест в группах после побед в третьем туре. Хорваты к этому матчу понесли потерю - положительный тест на коронавирус сдал один из лидеров сборной Иван Перишич.

Испанцы с самого начала матча много владели мячом и на 20-й минуте Педри (Педро Лопес) решил подключить к игре своего голкипера, но Унаи Симон не смог остановить катившийся к нему мяч, который в итоге оказался в сетке ворот. Это был девятый автогол ЕВРО-2020, а хорваты, не сделав ни одного удара по воротам, повели в счете. Испанцы быстро пришли в себя и на 38-й минуте, после целой серии ударов по воротам, мяч отскочил к Пабло Сарабии, которому никто не помешал сравнять счет.

Во втором тайме сборная Испании вышла вперед после того, как на 57-й минуте навесную подачу с левого фланга Феррана Торреса принял Сесар Аспиликуэта и с линии вратарской площадки в прыжке головой переправил мяч в сетку ворот. Серьезной заявкой на победу в матче стал гол испанцев на 77-й минуте. Пау Торрес практически через две трети поля сделал точный пас Феррану Торресу, ворвавшемуся затем в штрафную площадь и неотразимо пробившему между ног Доминика Ливаковича.

И все же после трех произведенных замен сборная Хорватии сумела перевести мяч в овертайм. На 85-й минуте Лука Модрич буквально вложил мяч в ногу Анте Будимиру, удар которого с метра заблокировал Аспиликуэта, но Мислав Оршич добил мяч в ворота. На второй добавленной минуте Оршич навесил с левого фланга, а Марио Пашалич, опередив защитника, головой переправил мяч в ворота.

Вдохновленные хорваты здорово начали первый овертайм, но на 100-й минуте Альваро Мората после паса справа Дани Ольмо с левого угла вратарской площадки вторым касанием точно пробил в ближний верхний угол ворот сборной Хорватии. Спустя три минуты Ольмо сделал прострел справа, а Микель Оярсабаль с дальнего края вратарской площадки сильно пробил в ближний угол.

Во втором овертайме счет больше не изменился, а завершившийся со счетом 5:3 матч стал вторым по результативности в истории чемпионатов Европы. Больше голов было забито только в матче на ЕВРО-1960 году в матче Югославия - Франция (5:4).

Чуть позже на поле стадиона «Национал» в Бухаресте вышли действующий чемпион мира сборная Франции и явный аутсайдер команда Швейцарии. Однако швейцарцы, ни разу с 1954 года не выигрывавшие в стадии плей-офф ни на чемпионатах ни мира, ни на чемпионатах Европы, неожиданно открыли счет. На 15-й минуте Стивен Цубер, получив мяч слева, сделал навес во вратарскую площадку, откуда Харис Сеферович головой скинул мяч в нижний угол.

Голкипер сборной Швейцарии Янн Зоммер отражает удар француза Кильяна Мбаппе / Фото AFP

Французы смогли сравнять счет лишь на 57-й минуте. Но за две минуты на этого швейцарцы не использовали шанс удвоить свое преимущество, когда Рикардо Родригес не смог реализовать пенальти - мяч после его удара накрыл в углу Уго Льорис. А вот потом Нголо Канте головой перехватил передачу на половине поля сборной Швейцарии, скинул мяч Килиану Мбаппе, сделавшему затем пас вперед на Карима Бензема, который вторым касанием перебросил вратаря. Буквально через две минуты Антуан Гризманн, получив пас пяткой от Мбаппе, также попытался перебросить вратаря, но мяч, задев руки Яна Зоммера, полетел в район дальней штанги, откуда Бензема, опередив Родригеса, ударом головой оформил дубль.

На 75-й минуте Погба подхватил отскок перед чужой штрафной и закрутил мяч в самую «девятку» - 3:1. Воодушевленные французы не прекращали атаковать, но швейцарцы смогли оживить свою игру, проведя вторую двойную замену. На 81-й минуте Кевин Мбабу сделал навесную подачу к вратарской площадке на Сеферовича, который снова головой точно пробил в створ ворот. А на последней минуте основного времени еще одна атака швейцарцев оказалась результативной. Вышедший на замену Марио Гавранович после паса Гранита Джака переиграл Преснеля Кимпембе и пробил низом в угол ворот - 3:3.

Оба овертайма никак не отразились на счете, а в серии пенальти Зоммер прекратил выступление чемпионов мира на чемпионате Европы, справившись с пятым ударом французов, который выполнял Мбаппе.

Победители этих двух матчей - сборные Испании и Швейцарии - сыграют между собой в четвертьфинале.

А сегодня пройдут заключительные два матча 1/8 финала, в которых сыграют сборные Англии и Германии (22:00, Лондон), а также сборные Швеции и Украины (01:00, Глазго).