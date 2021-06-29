Соревнования по триатлону Chrysotile Man 2021 прошли в Житикаре 27 июня. Они включали в себя плавание на 1 500 м, велогонку на 40 км и бег на 10 км. Зачёт был как индивидуальный, так и среди эстафетных команд.

Общий старт на первом этапе - заплыве на 1 500 м

Все расходы по организации взяло на себя АО «Костанай минералы», спортсменам нужно было только приехать. В итоге зарегистрировались около 60 участников из Костанай, Нур-Султана, Актобе, Алматы и Житикары. Всех заселили в профилакторий ТОО «Денсаулык-2008», обязательными условиями был отрицательный ПЦР-тест и допуск через программу Ashyq. Для участников в первый день провели экскурсию на карьер и брифинг, а также ещё одно необходимое мероприятие - pasta party за день до старта, это особый ужин с большим содержанием углеводов.

Дина Кенжалиева из Алматы - победительница среди женщин

В день соревнований все начиналось с плавания, для него погода была идеальна - безветренно и тепло. Старт в 8 часов утра для всех общий: и в индивидуальном зачете, и для эстафетных команд.

С начала дистанции лидерство захватил автор этой статьи, капитан команды Jugir Иван Павлина, до самого окончания плавательного этапа он лидировал и уверенно выиграл свой этап, передав эстафету второму участнику команды Никите Радаеву, который начинает велогонку.

К концу велоэтапа преимущество команды Jugir становится огромным.

Третий участник команды, Юрий Овечкин, успевает преодолеть на беговом этапе около двух километров, когда представитель преследующей команды только заканчивал велоэтап. Уже очень жарко, приходится совсем нелегко. Преимущество команды Jugir ещё больше растёт и уже кажется, что совсем ясно, кто выиграет эту гонку, но…

В тот день у небес были свои планы. Спортсмены команды Jugir готовятся отправить Юрия Овечкина на последний круг и идти встречать его на финише, но его все нет. И тут один из пробегающих говорит, что кто-то на трассе потерял сознание. Врач и несколько участников устремляются в указанную сторону. Вдалеке виден Юрий, который пытается то ли бежать, то ли идти, падает, снова встает. Тут же, подбежав, Никита снимает с Юры номер и, пока Юре оказывают первую помощь, устремляется к финишу. У Юры тепловой удар, продолжать эту гонку для него смертельно опасно. Благодаря вовремя оказанной медицинской помощи все закончилось хорошо.

Команда Jugir финишировала с огромным отрывом, но была дисквалифицирована

Но гонка продолжается. Команда Jugir финиширует с огромным отрывом, а через пару минут звучат слова главного судьи - за нарушение правил соревнований при передачи стартового номера команда дисквалифицирована. Конечно, есть разочарование, но самое главное в такой ситуации - это здоровье. Ведь спортивные мероприятия проводятся для популяризации здорового образа жизни, а не наоборот.

Вячеслав Гаранин из Костаная — победитель в индивидуальном зачете среди мужчин

В индивидуальном зачёте лидерство среди мужчин уверенно захватил Вячеслав Гаранин (Костанай), среди женщин победу одержала Дина Кенжалиева (Алматы), среди эстафетных команд - «Актобе Tri» ( Актобе).

Автор - гражданский журналист «НГ»

Фото chrysotile.kz