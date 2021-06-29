Темп прироста заболеваемости за сутки, 28 июня, составил 0,27%. Днем ранее было зарегистрировано 42 случая. Темп прироста был на уровне 0,25%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 20, Рудный - 7, по 4 случая - в Житикаре, Аулиекольском и Костанайском районах, Карабалыкский район – 3 случая, Лисаковск – 2 случая, Мендыкаринский район – 1 случай.

- 34 пациента обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 42 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 июня 2021 г. зарегистрировано 16 736 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 166 человек.