Безусловно, матч в Костанае между занимавшим первую строчку в турнирной таблице местным «Тоболом» и шедшим на третьем месте алматинским «Кайратом» стал центральным в XVIII туре.

Причем, если в XV туре матч в Нур-Султане между «Астаной» и «Тоболом» назвали не иначе как «золотым», то после того как «Астана» проиграла в последних двух турах, чемпионский акцент автоматически сместился к матчу между костанайским и алматинским клубами.

«Тобол» и «Кайрат» в этом сезоне встречались уже дважды. В первой встрече, прошедшей в рамках розыгрыша Суперкубка, победитель не был выявлен - 3:3 (в серии пенальти тогда точнее были костанайцы). Завершился вничью и матч первого круга в Алматы - 2:2.

В сегодняшнем матче счет во встрече в Костанае, как и в первом круге, открыли гости. Вернувшийся в чемпионскую гонку «Кайрат» сделал это на 23-й минуте, когда бразильский нападающий алматинцев Вагнер Лав прошел с мячом по центру и отдал пас вбегавшему в штрафную площадь Артуру Шушеначеву, который пробил справа из-под ноги македонского защитника Алексы Амановича в ближний угол ворот мимо Александра Мокина. Восстановить равновесие в матче мог Асхат Тагыберген, пробивший на 30-й минуте метров с 25-ти впритирку с левой стойкой ворот. Не использовал свой шанс и полузащитник национальной сборной Гвинеи-Бисау Тони Силва, не сумевший пробить по воротам из центра штрафной площади на 37-й минуте.

В начале второго тайма «Тобол» все же сравнял счет. На 53-й минуте после быстрой атаки по правому краю сербский нападающий Неманья Николич прострелил низом вдоль ворот, голкипер «Кайрата» Стас Покатилов в падении выбил мяч перед собой, а набежавший Руслан Валиуллин ударом слета сделал счет равным. Более того, на 66-й минуте сценарий матча первого тура вновь повторился, и хозяева вышли вперед. Правда, помог им в этом сербский защитник гостей Раде Дугалич, срезавший мяч в собственные ворота, прерывая подачу с правого края капитана «Тобола» Азата Нургалиева.

А на 73-й минуте «Тобол» остался в меньшинстве - за грубую игру в центре поля против гвинейского форварда Хосе Канте с поля был удален Серикжан Мужиков. И уже через три минуты Лав вновь сделал счет равным - 2:2, который до конца встречи больше не изменился.

Не проиграв принципиальному сопернику, «Тобол» с 39-ю набранными очками единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата, опережая на одно очко «Астану», проигравшую на выезде «Кызыл-Жару» (2:3), и сохранив пятиочковый отрыв от «Кайрата».

Следующий матч «Тобол» проведет в субботу, 3 июля, в Туркестане против местного «Турана».

Фото ФК "Тобол"