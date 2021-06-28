Авария произошла 26 июня, в 20.20, на 494 км дороги Костанай-Карабутак. 36-летняя женщина за рулем Renault Sandero начала обгонять грузовик, зацепила его, вылетела на встречную полосу и столкнулась со встречным Lexus.

Как сообщили сегодня, 28 июня, на брифинге в департаменте полиции Костанайской области, 17-летний парень и 14-летняя девочка сидели в Renault Sandero на заднем сиденье, их мать - на переднем пассажирском сиденье. Еще одна пассажирка, 14-летняя девочка, была родственницей водителя.

- Renault направлялся из Рудного (пассажиры и водитель - жители этого города) в Лисаковск, - пояснил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Виталий ЦОЙ. - Выехав из города на расстояние около 15 км, попал в ДТП. 50-летний водитель Лексуса, житель Костаная, направлялся в сторону областного центра. В результате ДТП погибли парень и одна 14-летняя девушка, другая девушка погибла в реанимации в Рудненской городской больнице. Водитель и пассажир Renault Sandero находятся в реанимационном отделении больницы. Водитель Lexus не пострадал.

Цой отметил, что этот участок трассы находится в плохом состоянии, но сейчас здесь идет ремонт.

Фото Андрея СКИБЫ