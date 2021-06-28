Аскар Мамин провел переговоры с Премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко, прибывшим в Казахстан с рабочим визитом, сообщает primeminister.kz. В Костанае Мамин и Головченко ознакомились с проектами развития совместного производства продукции сельхозмашиностроения.

Как отмечает пресс-службе премьер-министра, в Костанае в 2022 году планируют открыть производство многослойных стеклопакетов для сельскохозяйственной и автомобильной техники. Производство будет организовано на базе Локализационного центра АО «АгромашХолдинг KZ». Предполагаемый объем производства - 30 тыс. комплектов в год, локализация на уровне не менее 70%.

Кроме того, совместно с ООО «Белкарпластик» в областном центре будет открыто производство изделий из композиционных материалов для отрасли машиностроения.