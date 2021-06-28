Антикоррупционная служба Костанайской области ведет досудебные расследования, сообщила пресс-службе ведомства.

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Фельдшер подстанции скорой помощи Камыстинского района подозревается к подстрекательству к даче взяток в размере от 2 до 30 тыс тенге.

- Он подозревается в неоднократном подстрекательстве работников скорой неотложной медицинской помощи к даче взяток под предлогом передачи руководству КГП "Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи" за подписание ковидных карточек (Covid-19) для получения надбавок к заработной плате, - сообщили в пресс-службе антикора. - Установлено, что фельдшеры оформляли фиктивные вызовы на пульт 103, фиктивные отчеты о выездах к больным.

Кроме того, расследование ведется в отношении сестры-хозяйки Костанайской областной организации управления здравоохранения Костанайской области.

- Она подозревается в подстрекательстве гражданки К. к даче взятки в сумме 1 000 долларов США должностным лицам управления здравоохранения области за решение вопроса о её трудоустройстве на должность санитара в модульную инфекционную больницу Covid-19 г. Костанай, - отметили в антикоррупционной службе.

Расследования продолжаются. Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет принято судом.