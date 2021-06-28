Подготовка к выборам в Казахстане фактически провалена правительством. С таким заявлением выступили депутаты Мажилиса от Народной партии Казахстана. Они заявили, что против участия в предстоящих выборах действующих акимов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

По мнению мажилисменов от НПК, подготовка к предстоящим выборам правительством практически не велась.

"Не велось никакой разъяснительной работы с населением. Информацию о выборах очень трудно найти, кампания проводится в катастрофически сжатые сроки, с избирателями нужно общаться дистанционно из-за пандемии, и это при том, что во многих селах интернета практически нет. Допуск к выборам действующих акимов тоже вызывает недоверие: слишком велика вероятность, что они задействуют адмресурс, и о справедливой борьбе не будет и речи", - заявил председатель НПК Айкын Конуров на пресс-конференции.

Депутаты опасаются, что "всепоглощающая бюрократия выхолостит процесс демократических реформ, которые начал Глава государства". Ранее в рамках проекта "Красный автобус" депутаты от НПК выезжали в Алматинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области, чтобы из первых рук узнать проблемы регионов и донести их до Президента и исполнительной власти.

"Почти 50 процентов населения у нас проживает на селе. И при выезде на село при встречах мы видим, что годами не решаются их проблемы. Фактически насущные проблемы: отсутствие воды, пастбищ, нормальная оплата труда, инфраструктура. Мы спрашиваем у них: в чем проблема? И получаем ответ, что "местные акимы как боги. Они с нами не разговаривают. Они нас не слышат!" По словам жителей, они жалуются на сельского акима районному, а тот его прикрывает. Потому что он сам его назначил. Жалуются областному на районного акима, и тот его прикрывает. И уже реально в обществе назрела необходимость выборности акимов, чтобы они не зависели от районного акима. Чтобы зависели от местного сообщества и в рамках своих обязательств исполняли свои обязательства: долбили районного и областного акима", - сообщил Конуров корреспонденту Tengrinews.kz.

При этом НПК твердо намерена принять участие в предстоящих выборах. Более того, партия готова пойти навстречу активным и инициативным самовыдвиженцам. В НПК разработана медийная платформа "Стань народным акимом!" в форме интернет-сайта, которая позволяет любому желающему подать заявку на участие в выборах от партии.

"С таким пулом активных людей можно будет переломить ситуацию на селе, и те средства, которые выделяются на развитие агропромышленного комплекса, сельских территорий, регионального развития, реально направить в нужное русло и сделать эффективными. И тогда уже не будет того социального напряжения, которое сегодня мы ощущаем в аулах и селах, когда туда приезжаем. Мы призываем всех, кто радеет за судьбу своего села, кто готов стать лидером. Приходите на нашу платформу, подавайте заявки. Вместе мы победим! Государство должно слышать нужды села!" - обратился Конуров к казахстанцам.