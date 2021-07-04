Сколько еще таких семей с маленькими детьми, которые растут в условиях, в которых в 21-м веке расти нельзя?

Бывают новости, после которых мне становится сложно понять, в какой именно стране мы живем. Точнее, понять-то можно, а вот принять как должное почему-то не получается.

Дело в том, что 30 июня в Алматы утонула девочка, маленькая, всего год. И не во время купания, не в бассейне и не в фонтане. В выгребной яме. То есть, натурально, в туалете. Она играла во дворе и, видимо, упала в эту яму, и сама спастись не смогла, конечно же. Ее попытались спасти бабушка и 12-летний брат – и тоже погибли. Спасли только отца семьи.

Еще раз попробую это повторить, по полочкам. 2021 год. Алматы, крупнейший город страны, два миллиона населения, сотни миллиардов в год тратятся на инфраструктуру. И в Наурызбайском районе, на окраине города, маленький ребенок, который только жить начал, гибнет в выгребной яме. Жуткой смертью, которую даже представить нельзя.

И сразу возникают вопросы, сразу. Как могло так получиться, что в крупнейшем городе страны люди до сих пор пользуются выгребными ямами? Не септик, не канализация, а дикое средневековье, которому много тысяч лет. Как можно было не обращать на это внимания? Как, при наличии этой проблемы, можно продолжать вылизывать до блеска центральные улицы, в десятый раз меняя на них бордюры? Сколько еще таких семей с маленькими детьми, которые растут в условиях, в которых в двадцать первом веке расти нельзя?

Вопросы, вопросы, вопросы. Ответов нет.

Полицейские, кстати, надо отдать им должное, отработали оперативно. Без всякой иронии, даже представить сложно, каково им было в такую жару пытаться спасти семью и все это видеть. И какие вопросы они сейчас задают. Готов поспорить, что те же самые.

И вот после того, что я сейчас напишу, многие высоколобые люди могут покачать головой и сказать, что это популизм, что нельзя сравнивать черное с гладким, и эти вещи вообще несопоставимы. Но получается, что в тот же день, когда случилась эта трагедия, в Астане снова запустили строительство ЛРТ. Бессмысленного проекта, который критиковали вообще все, который никому не нужен, и на который потребуется еще миллиард долларов. Миллиард, которого нет, и который мы все будем занимать.

В один и тот же день в одном крупнейшем городе страны девочка гибнет в выгребной яме, потому что в ее районе нет канализации, а в другом крупнейшем городе страны запускают бессмысленный имиджевый проект за миллиард долларов. И вот как эти вещи сопоставить – я не понимаю. Я бы, может, и не пытался это сделать, но эти две новости рядом в новостной ленте, и очень уж сильно это совпадение бросается в глаза.

Я действительно не понимаю, как можно с маниакальным упорством тратить сумасшедшие деньги на то, чтобы иметь возможность перевезти пару тысяч человек из одного конца города в другой (причем в этом городе есть масса других способов это сделать), и не обращать внимания на отсутствие элементарных удобств, вроде воды и канализации, и даже не в селах, а в крупнейших городах страны.

И если есть какой-то финальный пример, который должны увидеть люди, принимающие в этой стране решения, чтобы понять, что что-то очень серьезно идет не так – то вот он, вчера случился. Дикая, средневековая смерть. В солнечном городе под названием Алматы. В 2021 году.

Автор - юрист, живет в Алматы

Публикуется с согласия автора

Статья опубликована в блоге Yerzhan Yessimkhanov в Facebook