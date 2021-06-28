Двумя матчами в испанской Севилье и венгерском Будапеште продолжилась стадия 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, после которых определились участники двух четвертьфинальных пар.

Чех Томаш Холеш открывает счет в матче со сборной Нидерландов / Фото AFP

На будапештской «Пушкаш Арене» прошедшая без потерь групповой этап сборная Нидерландов встречалась со сборной Чехии, которая попала в плей-офф, как одна из четырех лучших команд, занявших третье место. Нидерландцы, забивавшие минимум по два гола в каждом из последних 10 матчей во всех соревнованиях и с восемью забитыми мячами ставшие самой результативной сборной по итогам группового этапа, в первом тайме не смогли продемонстрировать присущую им атакующую игру, в чем была немалая заслуга организованно сыгравших чехов.

В начале второго тайма нападающий сборной Нидерландов Дониэлл Мален на скорости прошел защитников и вышел один на один с Томашем Вацликом, но не сумел переиграть голкипера. А на 55-й минуте, в ходе контратаки чехов, Патрик Шик на границе штрафной выиграл борьбу у Маттейса де Лигта, который умышленно сыграл рукой, за что был удален с поля. Перехватившие инициативу чехи заработали множество стандартных положений, розыгрыш одного из них ставший голевым. На 68-й минуте Антонин Барак сделал высокую подачу на дальнюю штангу, откуда Томаш Калаш из пределов вратарской выполнил скидку на Томаша Голеша, который без помех головой вколотил мяч в сетку ворот Мартена Стекеленбурга, забив, таким образом, первый с 2004 года для сборной Чехии гол в плей-офф чемпионатов Европы.

Нидерландцы бросились отыгрываться и при этом стали раскрываться, чем на 80-й минуте воспользовался тот же Голеш - он ворвался в штрафную площадь и сделал передачу в центр на Патрика Шика, в касание забившего второй гол в матче и свой четвертый на этом ЕВРО.

Одержав сенсационную победу со счетом 2:0, сборная Чехии в четвертьфинале встретится со сборной Дании.

Матч на севильском стадионе «Олимпико» вполне мог бы украсить финал ЕВРО, ведь в нем играли занимающие первую строчку в рейтинге ФИФА бельгийцы и действующие чемпионы Европы португальцы.

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду является рекордсменом чемпионатов Европы по количеству пробитых штрафных ударов - 28, ни разу не забив при этом прямым ударом, начиная с Евро-2004 / Фото twitter.com

Судьбу встречи команд, впервые ставших соперниками в финальной стадии крупного турнира, решил единственный гол на 42-й минуте. Бельгийский голкипер Тибо Куртуа обыграл в своей вратарской площадке Криштиану Роналду и начал атаку бельгийцев. Мяч был быстро доставлен Томасу Менье, который переправил его на Торгана Азара, а Азар-младший, недолго думая, с угла штрафной площади по замысловатой траектории послал мяч в дальний угол ворот, поймав на противоходе португальского голкипера Руя Патрисиу.

Интересно, что этот удар стал единственным попаданием бельгийцев в створ ворот. А вот португальцы после 80-й минуты упустили два хороших момента. Вначале Рубен Диаш после розыгрыша углового удара с линии вратарской площадки послал головой мяч прямо в руки Куртуа, а вскоре после удара низом в дальний угол Рафаэла Геррейру на помощь бельгийскому голкиперу пришла стойка ворот.

Таким образом, действующий чемпион Европы сложил свои полномочия в 1/8 финала, повторив неудачу на этой же стадии победителя ЕВРО-2012 сборной Испании, уступившей в 2016 году итальянцам. Зато португалец Пепе в возрасте 38 лет и 121 дня стал самым возрастным полевым игроком, принявшим участие в матче плей-офф чемпионата континента.

А бельгийцы, одержав в квалификации и финальной стадии ЕВРО 14-ю победу подряд, повторили рекорд сборных Италии и Германии, при этом забив в 34 подряд матчах, и вышли в четвертьфинал, где их соперником будет сборная Италии.