Несчастный случай произошел 26 июня на 494 км автодороги Костанай-Карабутак около 20.20. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области, 36-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Sandero начала совершать обгон грузовика, но столкнулась со встречным Lexus.

Фото предоставлено ДП Костанайской области



- В результате дорожно-транспортного происшествия погибли трое несовершеннолетних пассажира автомобиля Renault Sandero, две девочки в возрасте 14 лет и один 17-летний парень. Водитель и 40-летний пассажир этого же транспортного средства получили телесные повреждения, - рассказали в пресс-службе полиции. В Lexus никто не пострадал.

Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).