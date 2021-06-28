За 27 июня в регионе зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,25%. Напомним, после снижения числа заболевших до 30 человек за сутки в последние три дня наблюдается рост заболеваемости: 34, 36 и 39 случаев за 24-е, 25-е и 26 июня соответственно.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 22, Рудный - 8, Аулиекольский район – 3, Карабалыкский район – 3, по 2 случая - в Житикаре, Сарыкольском районе, по 1 случаю - в Жангельдинском и Узункольском районах.

- 36 обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар, - сообщили в областном информационном штабе. - Из числа инфицированных 35 с симптомами заболевания, 7 бессимптомных.

Костанайская область перешла в "желтую" зону по распространению коронавируса, сообщает Tengrinews.kz. В этой же зоне находятся Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Кызылординская и Мангистауская области. В "красной" зоне 5 регионов: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 июня 2021 г. зарегистрирован 16 691 случай COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16 121 человек.